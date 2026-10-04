Don Antonio Coluccia insultato e minacciato alla periferia di Roma, tre denunce

ROMA (ITALPRESS) – Insulti e minacce nei confronti di don Antonio Coluccia nella notte al Quarticciolo, alla periferia di Roma, durante una passeggiata per la legalità nel quartiere. Il sacerdote, noto per il suo impegno contro lo spaccio di droga e attualmente sotto scorta, sarebbe stato affrontato da un gruppo di persone. Sul posto sono arrivati i carabinieri, che hanno identificato e denunciato tre cittadini tunisini per minacce aggravate.

“Piena solidarietà a don Antonio Coluccia per le minacce ricevute al Quarticciolo e un grazie sincero per il coraggio con cui ogni giorno si batte contro lo spaccio di droga. Roma sostiene il suo impegno ed è al fianco delle donne e degli uomini delle forze dell’ordine che lavorano per la legalità”. Così il sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

– foto IPA Agency –

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