LATINA (ITALPRESS) – I carabinieri della Compagnia di Latina hanno eseguito una misura cautelare nei confronti di un imprenditore agricolo di 73 anni, residente a Priverno, accusato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, cosiddetto “caporalato”.

L’indagine, condotta tra febbraio e giugno, ha fatto emergere un sistema di sfruttamento della manodopera straniera, caratterizzato da retribuzioni inferiori a quelle previste dai contratti collettivi, mancato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e gravi violazioni delle norme in materia di orario di lavoro, riposi e sicurezza sui luoghi di lavoro.

È stato inoltre accertato l’approfittamento delle condizioni di fragilità economica e sociale dei lavoratori, indotti ad accettare condizioni di impiego particolarmente svantaggiose.

Sulla base degli elementi raccolti, il gip del Tribunale di Latina, ha disposto gli arresti domiciliari per l’imprenditore e il controllo giudiziario dell’azienda con la nomina di un amministratore giudiziario per garantire la continuità dell’attività e la tutela dei livelli occupazionali.

-Foto ufficio stampa Carabinieri-

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