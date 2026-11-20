ROMA (ITALPRESS) – Oltre 7 chili di cocaina, suddivisa in panetti nascosti a bordo di un’autovettura e un doppiofondo homemade all’interno del cruscotto per occultare parte del carico è quanto scoperto dalla Polizia di Stato, nella zona di Centocelle-Villa Gordiani, dove un controllo stradale si è trasformato in un’operazione antidroga culminata con l’arresto del conducente ora gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. A dare il via agli accertamenti è stato un insolito slalom tra le auto incolonnate nel traffico, in viale della Serenissima, con continui cambi di corsia, nel tentativo di farsi largo. La manovra sospetta ha spinto i Falchi della Squadra Mobile capitolina, unitamente agli agenti del III Distretto Fidene-Serpentara, a seguirne i movimenti fino a via Olevano Romano, dove è scattato il controllo. Sin dai primi istanti, il lampante nervosismo mostrato dal conducente ha fatto scattare il campanello d’allarme, spingendo gli agenti ad approfondire la scena operativa.

L’intuizione investigativa si è rivelata corretta quando, proprio dietro il sedile anteriore, è spuntato il primo carico nascosto, del peso di circa 2 chili di cocaina. A riservare la sorpresa più significativa è stato il cruscotto dell’auto, dove un’anomalia della sagoma in corrispondenza dell’impianto stereo, ha indirizzato gli agenti alla discovery di un vano “fantasma”, con un doppiofondo ricavato artigianalmente e abilmente celato dietro il rivestimento in plastica. All’interno erano occultati altri quattro panetti di cocaina, facendo così emergere l’intero carico pari a circa 7,233 chilogrammi di sostanza stupefacente. Per il cinquantaseienne italiano alla guida è scattato immediatamente l’arresto e la custodia cautelare in carcere.

– foto ufficio stampa Polizia di Stato –

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