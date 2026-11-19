ROMA (ITALPRESS) – Al Parco de’ Medici l’atmosfera natalizia arriva in anticipo, con un albero di 15 metri, luminarie e installazioni dedicate per foto a tema. Dal 21 novembre, anche un’esperienza firmata Honda con auto in esposizione, giochi, iniziative e gadget per i visitatori. Torna anche la magia della neve in compagnia degli amici di Radio Globo e la spettacolare serata pirotecnica il 19 dicembre 2026. Roma, 19 novembre 2026 | Quando si avvicina dicembre, anche una semplice uscita al cinema o una serata con gli amici può beneficiare di una diversa atmosfera. Luci, alberi decorati e installazioni natalizie si fanno progressivamente strada negli spazi della città e accompagnano quelle settimane in cui l’attesa delle feste riempie il tempo libero. Nasce così quest’anno il progetto “Un Natale col botto”, che illuminerà Roma già da fine novembre.

Accade al The Village Parco de’ Medici, dove gli allestimenti natalizi sono già comparsi negli spazi del centro in vista dell’iniziativa “Un Natale col botto”, che accompagnerà le prossime settimane con luminarie, decorazioni e punti pensati per fermarsi e scattare una foto nei piccoli set natalizi, lasciandosi catturare dalla magia del Natale. Una super installazione all’ingresso del centro attenderà i visitatori per uno scatto col “botto”. Nella piazza principale, un luminoso albero di Natale alto quindici metri, collocato nel cuore del Village, dove la casa di Babbo Natale si aprirà ai molti laboratori per i più piccoli durante tutti i week end. Per una serata al cinema, un incontro tra amici o un’uscita in famiglia che “sa già di Natale”, il The Village è pronto a raccontare una nuova storia ricca di mille emozioni e personaggi di Natale. Partner dell’iniziativa sono The Space Cinema, Honda Auto e Joyvillage, mentre Radio Globo accompagnerà “Un Natale col botto” come radio ufficiale, in compagnia dei suoi super DJ e speaker radiofonici in diretta dal centro.

Al The Village, The Space Cinema durante il periodo delle feste continuerà ad accogliere gli spettatori fin dal mattino con la sua programmazione di film, tra nuove uscite e titoli per tutta la famiglia. Per chi cerca un’esperienza cinematografica ancora più coinvolgente, il multisala ospita anche la nuova Sala EPIC, caratterizzata da uno schermo di grandi dimensioni, dalla tecnologia di proiezione HDR e dal sistema audio immersivo Dolby Atmos: una combinazione pensata per valorizzare immagini e suoni e rendere la visione ancora più spettacolare. E un’occasione, per il pubblico, per abbinare in questi giorni il piacere della visione di un bel film a una passeggiata tra le luminarie e le installazioni natalizie del The Village.

Da sabato 21 novembre, la piazza centrale ospiterà anche la nuova Honda Prelude, primo modello di una serie di vetture Honda che si alterneranno durante il periodo delle festività, e che segna il ritorno di uno dei nomi più iconici della storia del marchio in chiave elettrificata, esprimendo i valori di design, innovazione e piacere di guida che da sempre contraddistinguono la Casa giapponese. Accanto all’esposizione delle vetture, ogni fine settimana Honda proporrà una serie di iniziative dedicate ai visitatori, tra giochi, intrattenimento e gadget esclusivi, in programma il sabato dalle 18.00 alle 24.00 e la domenica dalle 17.00 alle 23.00, per rendere ancora più coinvolgente l’esperienza al The Village Parco de’ Medici durante le festività natalizie. Inserita all’interno del programma di appuntamenti che animeranno il The Village nel periodo delle feste, la presenza di Honda accompagnerà l’intera iniziativa attraverso l’esposizione di diversi modelli della gamma e un calendario di appuntamenti dedicati. Un’occasione per entrare in contatto con un pubblico ampio e trasversale in uno dei principali poli di intrattenimento della Capitale, affiancando l’esperienza di prodotto a momenti di gioco e partecipazione pensati per tutte le età.

Commenta così Simone Mattogno, Head of Automobile Division di Honda Motor Europe Italia & Svizzera: “Le festività natalizie rappresentano un momento speciale, in cui le persone cercano occasioni di svago, condivisione e tempo di qualità da trascorrere insieme. Essere presenti presso The Village Parco de’ Medici ci consente di entrare in contatto con il pubblico in un contesto autentico e positivo, valorizzando i principi che guidano Honda da sempre: innovazione, affidabilità e attenzione alle persone. Attraverso questo progetto, vogliamo avvicinare il pubblico al mondo Honda in modo coinvolgente e informale, condividendo i valori del nostro marchio all’interno di un’esperienza pensata per il divertimento e la convivialità.”

Gli allestimenti, naturalmente, rappresentano soltanto la prima parte del calendario natalizio. A partire dal primo fine settimana di dicembre sono infatti previste ulteriori attività e sorprese, che accompagneranno il The Village verso le settimane centrali delle festività. Per chi frequenta il Parco de’ Medici, quindi, l’atmosfera del Natale arriverà progressivamente: prima le luci e il grande albero, la neve, la musica, ed infine gli appuntamenti previsti nel corso delle feste, con Babbo Natale e tanti altri personaggi, sino alla Befana. Un modo per far entrare Il Natale anche dentro una normale serata fuori casa. Le informazioni aggiornate sulle attività e sugli appuntamenti delle prossime settimane saranno disponibili attraverso il sito web di The Village Parco de’ Medici.

Il The Village si conferma così imprescindibile polo attrattivo per l’intrattenimento romano anche durante le feste, quando affianca l’offerta dedicata al Natale a quella attiva tutto l’anno: oltre al The Space Cinema, il multisala più frequentato d’Italia e oggi con la nuova Sala EPIC, la pista indoor E-go-kart, i lasergames, l’area giochi Joy Village e una diversificata offerta food. Sarà davvero “Un Natale col botto” con il progetto ideato e coordinato da Gruppo Matches, che cura gli eventi e la comunicazione del The Village e ne sostiene il posizionamento come hub privilegiato per il divertimento nella Capitale.

– foto ufficio stampa Gruppo Matches –

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