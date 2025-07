La Doganaccia è il primo Campus europeo per la cura asmatica, Giani “La valorizzeremo”

FIRENZE (ITALPRESS) – L’aria della Doganaccia, 1530 metri di altitudine nel Comune di Abetone Cutigliano (Pistoia) è la più adatta per chi soffre di asma o di patologie respiratorie. È quanto ha stabilito il CNR che, anche per le caratteristiche del suo microclima, l’ha selezionata preferendola ad altri 60 siti in Italia come sede per il primo campus europeo per la cura dell’asma pediatrica, in collaborazione con il Meyer di Firenze.

Questa mattina alla presentazione di “Respiriamo insieme” questo il nome dell’iniziativa presso La Grande Baita a Doganaccia ha partecipato il presidente Eugenio Giani insieme al sindaco Gabriele Bacci. “E’ straordinario scoprire gli effetti curativi del nostro ambiente montano sulla salute- ha detto il presidente Giani- Come Regione saremo impegnati a strutturare e a valorizzare questa potenzialità che porta benefici enormi ai bambini asmatici e alle loro famiglie.Grazie a chi ha reso possibile questo importante progetto, al sindaco Gabriele Bacci, al CNR, al Meyer e all’Unione dei Comuni. La dimensione paesaggistica di quest’area, con il comprensorio sciistico di grande richiamo in inverno, ma anche la sua salubrità e la dimensione sociale, ne fanno un territorio unico in Italia e una perla della Toscana diffusa” ha concluso Giani.

