Diplomacy Magazine – Puntata dell’8 ottobre 2026

ROMA (ITALPRESS) - Nella quarantesima puntata di "Diplomacy Magazine - Il racconto della geopolitica", il format tv dell'Italpress dedicato alla geopolitica, Claudio Brachino intervista Daniele Ruvinetti, senior advisor della Fondazione Med-Or, con il quale fa il punto sul recente incontro a Washington tra i presidenti di Stati Uniti e Cina, Donald Trump e Xi Jinping. L'ambasciatore Ettore Sequi parla della sempre più forte polarizzazione politica in Europa. Nella rubrica "Real Politik" l'ambasciatore Giampiero Massolo parla delle tensioni tra Russia e il fronte est dell'Unione Europea. sat/azn