NAPOLI (ITALPRESS) – Cerimonia di avvicendamento al Comando Interregionale Carabinieri “Ogaden”: al Generale di Corpo d’Armata, Andrea Rispoli, subentra il Generale Antonio De Vita, proveniente dal Comando della Legione Lazio. Il passaggio di consegne è avvenuto questa mattina a Napoli nella sede del Comando Legione Campania di via Salvatore Tommasi di fronte ad un reparto di formazione schierato in armi nella storica caserma “Salvo D’Acquisto”. Insieme alla bandiera di Guerra e alla Fanfara del 10° Reggimento Carabinieri “Campania”, al Gonfalone del Comune di Napoli e della Regione Campania, ha presenziato il Comandante Generale dell’Arma, Generale di Corpo d’Armata, Teo Luzi.

“Dobbiamo essere coesi e uniti per fare sistema: l’obiettivo comune è quello di dare fiducia alla popolazione che è preoccupata” afferma Luzi nel corso del suo breve intervento prima di rivolgere il pensiero al neo Comandante interregionale De Vita e a Rispoli che da domani sarà a Roma al vertice del Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare dell’Arma. “Faccio gli auguri al Generale Rispoli che si occuperà di un tema come il clima mai come adesso importante e faccio altrettanto i complimenti al Generale De Vita, militare di grandissima esperienza che già conosce molto bene la realtà di Napoli”.

“La priorità è stare vicino alle comunità che a noi si affidano e quindi cercare di supportarle in tutto seguendo la nostra stella polare: la legalità e il rispetto delle regole”. Sono le prime parole del Comandante interregionale De Vita che ha assicurato massimo impegno al fine di esaltare ulteriormente l’attività dell’Arma in Campania, Basilicata, Puglia, Abruzzo e Molise. “Sono stato già parecchi anni a Napoli dove ho comandato il Gruppo investigativo e il Comando provinciale, quindi per me è un bellissimo ritorno” spiega il Generale che poi aggiunge: “Da figlio di un appuntato dei carabinieri, che a fine anni ’40 è partito da queste terre per altre regioni, c’è anche un forte aspetto emotivo nel ritornare qui con questa carica”.

Ai saluti dunque il Generale di Corpo d’Armata, Andrea Rispoli, che in prima mattinata aveva reso onore al Vice Brigadiere Salvo D’Acquisto, medaglia d’Oro al Valor Militare “alla memoria”, deponendo un omaggio floreale presso la tomba dell’Eroe nella Basilica di Santa Chiara. Nel corso del saluto di commiato invece, il Generale Rispoli ha ringraziato calorosamente tutti i militari. “Lasciamo un Comando interregionale di 18mila uomini, 19 comandi provinciali, 4 comandi di legione in piena salute. Io ho girato, ho visitato tutti questi comandi, mi sono incontrato con i prefetti, con le autorità giudiziarie a ogni livello e tutte queste autorità, unitamente al semplice cittadino, hanno sempre espresso gradimento e soddisfazione per l’impegno profuso” afferma l’ormai ex Comandante interregionale dei carabinieri “Ogaden”.

“Si conclude – prosegue Rispoli – un’esperienza unica in cui quello che abbiamo ottenuto è stato grazie al supporto di tutti e io colgo quest’occasione per ringraziare i carabinieri di ogni ordine e grado, dalla stazione più importante alla più numerosa, tutte al servizio dei cittadini. L’Arma è una grande istituzione e cerca ogni giorno di conquistare quella fiducia che il cittadino nutre nella nostra Costituzione. Il nostro – aggiunge ancora il Generale di Corpo d’Armata – è un mondo in continua evoluzione, le sfide sono incessanti: dalla criminalità organizzata a quella comune, dalla devianza minorile all’infiltrazione mafiosa, però l’Arma è in grado di coniugare in maniera intelligente, con buon senso, tradizioni e modernità: penso che avere questi due elementi – conclude – sia lo strumento essenziale per conseguire sempre risultati all’altezza delle aspettative”.

– foto: xc9/Italpress

(ITALPRESS).