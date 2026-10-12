BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – I ministri degli Esteri dell’Ue hanno approvato un pacchetto contenente 1.600 misure sanzionatorie nei confronti di Mosca. Lo fa sapere l’Alta rappresentante per le politica estera e di sicurezza dell’Ue, Kaja Kallas, atttraverso un post su X. “I ministri degli Esteri dell’Ue hanno appena adottato quasi 1.600 nuove misure sanzionatorie contro il complesso militare-industriale russo. Si tratta del più grande ampliamento della nostra lista di sanzioni dall’inizio della guerra scatenata dalla Russia. L’Europa mostra ancora una volta un fronte unito”, ha scritto Kallas. Più della metà di queste misure, ha aggiunto, riguarda la filiera di produzione dei missili balistici. “Stiamo rendendo molto più difficile, lento e costoso per la Russia produrre le armi che utilizza per uccidere gli ucraini”, ha concluso.

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(ITALPRESS).