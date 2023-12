CATANZARO (ITALPRESS) – “Il Piano Cybersecurity, approvato dalla Giunta su mia proposta, costituisce lo strumento di indirizzo strategico in ambito cybersecurity della Regione Calabria, per una digitalizzazione sicura e resiliente dell’Ente”. E’ quanto dichiara in una nota l’assessore regionale alla transizione digitale, Filippo Pietropaolo.

“L’approvazione della strategia di cybersicurezza regionale – specifica Pietroapolo – si inserisce nel più ampio contesto normativo nazionale ed europeo che ha, tra l’altro, tracciato il coinvolgimento delle pubbliche amministrazioni territoriali, come Regioni e Province autonome. La Regione ha elaborato il Piano strategico in ambito cybersecurity nel contesto delle ‘Linee guida per la crescita digitale della Regione Calabria 2022-2025’, approvate con delibera di Giunta nello scorso mese di settembre, con l’obiettivo di perseguire la crescita digitale in un’ottica di sistema, superando la visione compartimentale per adottare, piuttosto, un approccio unitario che includa anche la gestione delle tematiche legate alla cybersicurezza”. “Pertanto – rimarca infine l’esponente della Giunta Occhiuto – il Piano strategico di cybersecurity 2024-2027 approvato dall’Esecutivo regionale rappresenta uno strumento essenziale per il rafforzamento della resilienza cyber dei servizi digitali di questa amministrazione regionale. Si propone, nello specifico, di indicare le linee di indirizzo strategico in ambito cybersecurity della Regione Calabria che consentiranno di individuare gli interventi da attuare nel breve, medio e lungo termine per il potenziamento delle capacità cyber dell’Ente”.

– foto ufficio stampa Regione Calabria –

(ITALPRESS).

