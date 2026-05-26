REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – Il centrodestra riconquista Reggio Calabria. Chiusa dopo 12 anni l’era di Giuseppe Falcomatà del Pd, sindaco uscente nella città calabrese e decaduto a gennaio dopo l’elezione in Consiglio regionale.

In base ai dati disponibili sul sito Eligendo del Viminale, su 175 sezioni scrutinate su 196, il dato ancora parziale vede l’affermazione come sindaco di Francesco Cannizzaro, con 52.025 voti pari 65,59%, sostenuto dalla coalizione del centrodestra e da Azione. Domenico Donato Battaglia del centrosinistra ha preso 19.581 voti, pari al 24,69%. Più staccati gli altri due candidati.

Alle comunali di Crotone, in base ai dati disponibili sul sito Eligendo del Viminale, su 74 sezioni scrutinate su 74, il dato definitivo vede l’affermazione come sindaco di Vincenzo Voce con 18.874 voti pari al 62,41%, sostenuto dal centrodestra.

Voce ha avuto la meglio sul candidato del centrosinistra Giuseppe Trocino, che con 10.488 voti si è fermato al 34,68%.

Più staccati gli altri due candidati.