Cultura cinese protagonista al Forum pubblico dell’OMC a Ginevra

"Estremamente elaborato e suggestivo". Martedì si è tenuto uno spettacolo culturale cinese, a margine del Forum pubblico dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) a Ginevra. L'evento ha segnato l'inaugurazione della rassegna culturale "Opportunity China: esplorando e condividendo il futuro". (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)