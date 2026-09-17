Cina: COO Airbus China, forte domanda di mercato rafforza l’impegno nel Paese

"È assolutamente logico costruire qui gli aerei per soddisfare le esigenze dei clienti cinesi", ha affermato Erik Buschmann, direttore operativo (COO) di Airbus China. Ieri l'azienda ha consegnato il suo primo A320neo assemblato nella nuova Linea di assemblaggio finale a Tianjin, nella Cina settentrionale. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)