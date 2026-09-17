Cina, la storia di Noyan Rona, a Shanghai da 40 anni

Da 40 anni Shanghai è la casa di Noyan Rona. Da studente straniero a diplomatico e banchiere, e in seguito a membro attivo della comunità, il suo percorso offre una prospettiva unica sulla democrazia popolare nell'intero processo della Cina. In Cina, i residenti stranieri hanno l'opportunità di prendere parte agli affari della comunità, esprimere le proprie opinioni e contribuire al processo legislativo, trasformando la partecipazione in un significativo senso di connessione e appartenenza. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)