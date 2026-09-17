Cina, esperti stranieri sottolineano ruolo globale della manifattura avanzata

Il settore manifatturiero cinese ha continuato a progredire in termini di velocità industriale, dimensioni e adozione delle tecnologie, e i suoi progressi in questo ambito stanno promuovendo lo sviluppo industriale e il progresso tecnologico a livello globale, affermano esperti internazionali e dirigenti d'impresa. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)