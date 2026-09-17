Home Video News Xinhua Cina: Canale Pinglu, navi superano dislivello grazie a un “ascensore d’acqua”
Cina: Canale Pinglu, navi superano dislivello grazie a un “ascensore d’acqua”
Nel video è possibile vedere le navi superare un dislivello di 29,6 metri grazie a un "ascensore d'acqua". Questo video in time-lapse mostra l'intero passaggio attraverso le chiuse a risparmio idrico da record dello snodo di Madao, sul Canale Pinglu, nel Guangxi, nella Cina meridionale, aperto oggi alla navigazione. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)