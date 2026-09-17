Cina: 30 anni di cooperazione Fujian-Ningxia, una storia di lotta alla povertà

Martedì, nella regione autonoma nord-occidentale cinese del Ningxia Hui, si è tenuto un simposio sulla teoria e sulla pratica della cooperazione tra Fujian e Ningxia, per celebrare il trentesimo anniversario di collaborazione tra le due regioni. Questa è la storia di uno straordinario percorso di lotta alla povertà, che rientra in una più ampia strategia nazionale volta a ridurre i divari di sviluppo regionale e a promuovere la prosperità comune. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)