MESSINA (ITALPRESS) – Un primo tragico ritrovamento nelle operazioni di soccorso dopo il crollo della palazzina sulla Strada Statale 114, nel quartiere di Pistunina, a Messina. Nel corso della complessa attività di rimozione dei detriti, proseguita senza sosta per tutta la notte, i Vigili del fuoco hanno individuato un corpo senza vita tra le macerie dell’edificio. Al momento non è stata resa nota l’identità della vittima. Le operazioni di ricerca proseguono con il supporto delle squadre specializzate Usar e delle unità cinofile per individuare gli altri dispersi.
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