ROMA (ITALPRESS) – Una recente indagine condotta da AstraRicerche per MSC Crociere evidenzia una forte tendenza alla destagionalizzazione dei viaggi tra gli italiani. Quasi il 98% degli intervistati dichiara di aver già fatto o di desiderare una vacanza in bassa stagione, mentre ben l’84% lo ha già sperimentato in prima persona. Lo studio conferma quindi come la vacanza non sia più concentrata solo nei mesi estivi, ma si distribuisca ormai lungo tutto l’anno.

A spingere sempre più viaggiatori verso i periodi fuori stagione sono in primis le tariffe più convenienti (56,8%), seguite da un minore affollamento dei luoghi turistici (45,3%) e dalla ricerca di maggiore tranquillità (40,1%). Entrando nel dettaglio del prodotto crocieristico, i punti di forza percepiti per i mesi invernali sono il favorevole rapporto qualità-prezzo (40,2%) e l’opportunità di visitare più destinazioni in un unico viaggio (35,2%). A bordo, le esperienze più ricercate dagli ospiti riguardano il relax e il benessere (45,5%), oltre al contatto con la natura e paesaggi incontaminati (42,8%). Complessivamente, il 63,6% degli italiani valuta positivamente l’idea di una crociera invernale e il 35,4% considera molto probabile effettuarne una nel Mediterraneo entro i prossimi due anni.

Il Mare Nostrum supera così lo stereotipo di meta esclusivamente estiva: per quasi 7 italiani su 10 (68%) rappresenta infatti una destinazione ideale anche in inverno che in autunno.

Come sottolinea Leonardo Massa, Vice President Southern Europe di MSC Crociere, “il modo di viaggiare sta cambiando ritmo, offrendo l’opportunità di riscoprire le città mediterranee con un clima piacevole, tempi più rilassati e un’atmosfera più autentica”.

Per valorizzare il concetto di destagionalizzazione fin dall’autunno, MSC Crociere infatti, ha ideato quattro mini-itinerari da 4 e 5 notti che spazieranno tra i paesaggi del Mediterraneo Occidentale, le isole greche e i suggestivi fiordi del Montenegro: MSC Magnifica proporrà tre partenze ravvicinate (17, 21 e 25 ottobre) per un itinerario di 4 notti tra Marsiglia e Barcellona, seguito da due crociere di 5 notti (29 ottobre e 3 novembre) dirette a Marsiglia, Tarragona e Civitavecchia. MSC Sinfonia salperà da Bari il 24 ottobre per un viaggio di 5 notti alla volta di Atene e Katakolon (Olimpia), per poi rientrare in Italia a Civitavecchia. MSC Orchestra partirà il 27 ottobre da Civitavecchia per un itinerario di 4 notti verso Catania, Corfù e Kotor (Montenegro), con sbarco finale a Bari.

In continuità con questa tendenza, la programmazione invernale di MSC Crociere vedrà l’impiego di sei navi nel Mediterraneo con un’ampia scelta di rotte: Crociere di 7 notti con tappe in Spagna, Francia, Italia, Malta, Tunisia, Grecia e Turchia, che prevedono scali in grandi città d’arte e porti storici come Barcellona, Civitavecchia/Roma, Istanbul, La Valletta e Atene e itinerari più lunghi (da 10 a 12 notti) con partenze verso Cipro, Egitto, Croazia, Grecia, Marocco e Spagna, che offrono la possibilità di visitare attrazioni iconiche come le Piramidi di Giza o il Parco Nazionale di Krka. Infine, il 6 dicembre 2026 debutterà da Genova la nuova ammiraglia, MSC World Asia, caratterizzata da un design e un concept ispirati al fascino dell’Oriente. Anche l’Ammiraglia proporrà itinerari invernali di 7 notti nel Mediterraneo con scali a Barcellona, Marsiglia, Genova, Civitavecchia, Messina e La Valletta.

L’ampia varietà dell’offerta promozionale e degli itinerari disponibili non fa che confermare il valore strategico della destagionalizzazione, intercettando in modo puntuale le nuove tendenze e le reali esigenze del turismo contemporaneo.

– news in collaborazione con Msc –

– foto ufficio stampa Msc-

(ITALPRESS).

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