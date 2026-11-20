ROMA (ITALPRESS) – “Il turismo è molto di più di un settore strategico per la nostra economia. È un pezzo di noi. Perché parla al mondo dell’Italia, racconta il nostro stile di vita, promuove quello che sappiamo fare meglio. Chi sceglie l’Italia lo fa perché sa che da noi può vivere qualcosa di più di una vacanza. Sceglie l’Italia perché sa che qui può vivere un’esperienza. E il compito delle Istituzioni è quello di aiutare chi lavora in questo settore a rendere quell’esperienza sempre più indimenticabile”. Così il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel messaggio in occasione della quarta Conferenza programmatica del Dipartimento Turismo di Fratelli d’Italia.

“Ecco perché in questi anni abbiamo sostenuto gli investimenti, puntato sulla riqualificazione dell’offerta, combattuto l’abusivismo, lavorato affinché il turismo potesse essere sempre più dinamico tutto l’anno e diffuso sul territorio. Perché l’Italia vanta flussi turistici importanti nelle città d’arte e nelle mete più gettonate, ma esprime una ricchezza molto più vasta, dai piccoli borghi alle montagne, dai cammini ai percorsi legati alle eccellenze enogastronomiche. Anche grazie a queste scelte, il turismo è tornato forte e sta macinando risultati. Siamo diventati la prima destinazione turistica in Europa, superando prima la Francia e poi la Spagna. Un successo storico, di cui andiamo orgogliosi. Però siamo anche i primi in Europa nella permanenza media del soggiorno. E questo significa che il nostro sistema turistico non solo attrae più domanda estera, ma è in grado di trattenerla per più giorni”.

“E se un turista rimane di più, spende di più. E questo porta ricchezza, crea lavoro e genera valore. Per tutti. Fratelli d’Italia ha sempre creduto in questo settore, ben prima di arrivare al Governo. E quando gli italiani ci hanno affidato questa enorme responsabilità, abbiamo mantenuto gli impegni e abbiamo lavorato senza sosta per restituire al turismo la centralità politica e istituzionale che meritava. Non ci basta, vogliamo guardare avanti, vogliamo fare di più. La conferenza programmatica che celebrate oggi ha esattamente questo scopo: tracciare le prospettive dei prossimi anni, consolidare il ruolo dell’Italia come super potenza turistica, coniugare sempre di più la crescita economica, la difesa dell’identità, lo sviluppo dei territori. E, quindi, grazie. Grazie del lavoro che faremo insieme, oggi e in futuro” ha concluso Meloni.

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