ROMA (ITALPRESS) – “Il problema non è l’eccessivo turismo, ma la gestione e l’organizzazione dei flussi, su cui il Ministero sta lavorando. La destagionalizzazione è una priorità del Piano Strategico del Turismo, che punta a diversificare l’offerta, valorizzando, i borghi e le piccole isole, cammini e montagne, un patrimonio diffuso, come dire tutta l’Italia tutto l’anno. La destagionalizzazione serve alle imprese per ripartire i costi, attirare nuovi visitatori e trasformare contratti stagionali in rapporti più stabili”. Così il ministro del Turismo, Gianmarco Mazzi, nel corso del Question Time alla Camera, rispondendo a un’interrogazione sull’overtourism.

“Incentivando le misure sul lavoro, come il piano staff house, la decontribuzione di notturni e festivi e la detassazione delle mance, sosteniamo il lavoro fuori stagione – prosegue Mazzi -. I dati lo confermano. I mesi a bassa stagione superano quelli estivi di 4,7 punti percentuali negli arrivi e 6,6 nelle presenze. Ad aprile, maggio e settembre le presenze crescono di 8,3 punti percentuali, contro l’1,7 per cento dei mesi centrali dell’estate. Nei borghi si rileva una crescita delle presenze del 9 per cento a gennaio, del 3 per cento a febbraio e di oltre il 24 per cento a maggio. Questi risultati nascono da investimenti mirati: oltre 246 milioni di euro per i piccoli Comuni a vocazione turistica che da soli valgono circa il 20 per cento delle presenze nazionali, cammini, città creative e UNESCO e Accordo di sviluppo e coesione”.

“Ancora, nella prospettiva di promuovere e valorizzare territori meno frequentati, si colloca il progetto “Che spettacolo l’Italia”, per sostenere il cineturismo: film e serie televisive, normalmente ambientate in zone meno conosciute del Paese, che raggiungono milioni di persone, trasformando i luoghi delle riprese in mete turistiche desiderate. Infine, il portale Italia.it diffonde contenuti digitali, percorsi georeferenziati e strumenti di pianificazione delle esperienze di viaggio, con l’obiettivo di orientare la domanda verso una più ampia varietà di destinazioni e periodi dell’anno – conclude il ministro -. I record del turismo italiano 2026 e le scelte a esso legato sono la testimonianza evidente di come il governo Meloni abbia definito con successo il programma del turismo per l’oggi e per il domani”.

– Foto Ipa Agency –

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