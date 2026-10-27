Crociere, Italia leader in Europa con un impatto economico di 18 mld

ROMA (ITALPRESS) - L’Italia si conferma leader del settore crocieristico in Europa, con un impatto economico sul territorio superiore ai 18 miliardi di euro, oltre 7 miliardi di valore aggiunto al PIL e circa 113 mila posti di lavoro. È quanto emerge dai dati diffusi da CLIA Europe, la Cruise Lines International Association, che evidenziano il ruolo strategico dell’industria crocieristica per l’economia nazionale. Il comparto coinvolge una rete capillare di oltre 60 scali portuali, generando benefici diretti e indiretti distribuiti lungo tutta la penisola. Una presenza diffusa che rappresenta un’opportunità di sviluppo non soltanto per i principali porti, ma anche per gli scali minori, capaci di valorizzare le peculiarità dei territori e offrire ai passeggeri esperienze turistiche distintive. Tra le priorità del settore figurano proprio la valorizzazione di tutti i porti, la costruzione di un’offerta crocieristica riconoscibile per ciascuno scalo e una programmazione integrata delle attività. gsl