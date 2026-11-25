Transizione energetica, cresce la fiducia degli italiani nelle rinnovabili

ROMA (ITALPRESS) - Il cambiamento climatico preoccupa l’83% degli italiani, mentre cresce la fiducia nelle energie rinnovabili. È quanto emerge dal 24° Rapporto “Gli italiani, le rinnovabili e la Green & Blue Economy”, presentato in occasione del convegno promosso da Fondazione UniVerde, Rete Nazionale N.AI e Noto Sondaggi, con il sostegno di Renexia e Almaviva Group. mec/mgg/azn