Italpress e la tv libica Hasad firmano accordo di cooperazione

MILANO (ITALPRESS) - L'agenzia di stampa Italpress e la televisione libica Hasad hanno siglato un memorandum d'intesa e di cooperazione nel settore dei media, che rafforza la presenza di Italpress in Libia e nell'area del Mediterraneo e del Nord Africa. L'accordo è stato firmato a Milano dal direttore e fondatore di Italpress, Gaspare Borsellino, e dal direttore generale di Hasad Tv, Muataz Gaderboh. La partnership prevede uno scambio di contenuti video e multimediali, attività di formazione e tirocini per il personale su giornalismo digitale, giornalismo ambientale e fact checking. L'intesa segue quella firmata di recente a Palermo con l'agenzia di stampa libica Lana e si aggiunge alla media partnership di Italpress per il "Misurata Energy e Business Summit", in programma a marzo. xn8/mrc/gtr