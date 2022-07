ROMA (ITALPRESS) – COntinua la discesa dei contagi in Italia. Sono infatti 54.088 i nuovi positivi al Coronavirus (ieri 60.381), su un totale di 281.658 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino emesso dal Ministero della Salute sull’emergenza Covid. I decessi sono 244 (+45 rispetto a ieri), per un totale di 171.882 dall’inizio dell’epidemia. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 400, 6 in meno rispetto a ieri. I pazienti con sintomi nei reparti ordinari sono 10.768, 143 in meno rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono 1.323.264 (-29.065), i dimessi/guariti 19.457.330 (-83.238).

– Foto Agenziafotogramma.it –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com