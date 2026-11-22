VERCELLI (ITALPRESS) – Incidente mortale nella notte fra sabato e domenica a Lenta, in provincia di Vercelli, dove un’auto con a bordo cinque ragazzi (fra cui quattro minorenni) si è ribaltata e incendiata lungo la strada provinciale 594. Uno dei minorenni è morto sul colpo, un altro è stato portato in gravi condizioni all’ospedale di Novara. Altri tre con ferite più lievi sono stati portati agli ospedali di Borgomanero e di Biella.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

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