GENOVA (ITALPRESS) – È stata conferita dalla sindaca Silvia Salis la cittadinanza onoraria di Genova in memoria di Sandro Pertini, presidente della Repubblica, partigiano e padre costituente che con la sua caratura morale e la sua vicinanza agli italiani e alle italiane ha lasciato un segno indelebile nella storia del Paese nel Dopoguerra. A ricevere il riconoscimento, nel Salone del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale, la nipote Diomira Pertini.

Alla cerimonia hanno partecipato, tra gli altri, il presidente provinciale dell’Anpi, Massimo Bisca, il presidente dell’Istituto ligure per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea, Giacomo Ronzitti, i presidenti nazionale e provinciale dell’Aned, Dario Venegoni e Filippo Biolé, e Adelmo Cervi, figlio di Aldo, uno dei sette fratelli Cervi. Presente anche il sindaco del paese natale di Sandro Pertini, Stella, Andrea Castellini.

“Conferire oggi questa cittadinanza onoraria non è un semplice atto formale, ma l’abbraccio che Genova doveva a un uomo che, pur nato a Stella, nel savonese, ha respirato l’aria dei nostri caruggi e della nostra testardaggine per tutta la vita – ha sottolineato la sindaca Silvia Salis – Dal 28 giugno 1960 accanto ai portuali e ai giovani dalle magliette a strisce, fino alla direzione de “Il Lavoro” e alla vicinanza alla città nei momenti più bui, Pertini ci ha insegnato che la libertà non è mai una concessione, ma una conquista quotidiana. Nel ricordarlo a 130 anni dalla nascita, ritroviamo la sua visione di un’Europa come fratellanza di popoli liberi, la sua passione per lo sport quale linguaggio universale di pace, fair play e riscatto (come in quell’indimenticabile esultanza ai Mondiali dell’82) e un monito che oggi parla più che mai al nostro presente: “Si svuotino gli arsenali, si colmino i granai”. Alle nuove generazioni lasciamo la sua eredità più preziosa: la dimostrazione che la politica può essere rigore, semplicità e amore per la libertà”.

L’attribuzione della cittadinanza onoraria al presidente Pertini è stata approvata dal Consiglio comunale con il parere favorevole della giunta, con l’intento di valorizzare, nel 130° anniversario dalla nascita, il contributo decisivo di Pertini all’affermazione dei diritti e alla crescita civile dell’Italia. La figura di Pertini, infatti, ha segnato la vicinanza del mondo della politica alle persone condividendo con cittadine e cittadini, a partire dai più giovani, innumerevoli momenti di incontro: “Sandro Pertini, ligure illustre, Presidente della Repubblica tra i più amati e rispettati, uomo della Costituzione e simbolo di integrità morale, ha segnato la vicinanza della politica alle cittadine e ai cittadini tutti, con un’attenzione speciale ai più giovani”, sono infatti le motivazioni ufficiali del conferimento della cittadinanza onoraria.

“Conferire la cittadinanza onoraria a Sandro Pertini rende omaggio a un uomo che ha incarnato i valori più alti della nostra Costituzione, ma soprattutto è un atto di responsabilità verso le nuove generazioni – ha affermato l’assessore alla Cultura Giacomo Montanari – Pertini non amava la retorica delle celebrazioni: credeva nell’esempio, nel dialogo diretto con i giovani e nella difesa quotidiana della libertà e della giustizia sociale. Genova, città Medaglia d’Oro per la Resistenza, riconosce in lui non solo un padre della Repubblica, ma un concittadino il cui rigore morale resta una bussola indispensabile per il nostro presente». «È un onore e un dovere essere a Genova a festeggiare la figura del presidente Pertini. Abbiamo interrotto la nostra assemblea nazionale proprio per poter essere qua, da tutta Italia – ha dichiarato il presidente nazionale di Aned Dario Venegoni -. Con noi c’è Diomira Pertini, la figlia di Eugenio che fu ucciso a Flossenbürg ed era il fratello del presidente Pertini. Siamo felici di essere vicini a Diomira in questo giorno speciale e al fianco della città di Genova. La Resistenza è attuale oggi nelle forme della democrazia e in forme differenti, ma è la molla che spinge donne e uomini a unirsi per la libertà, per difendere la democrazia contro le dittature, contro ogni spinta eversiva. Per me essere qua oggi ha un significato speciale: mio padre Carlo fu partigiano a Genova e si muoveva per la città col nome che poi ha dato a me, Dario”.

“In questa occasione così significativa, desidero esprimere il mio sincero ringraziamento al Comune per il conferimento della cittadinanza onoraria a un uomo che ha combattuto perché potessimo godere della libertà e dei diritti che il fascismo ci aveva negato – ha aggiunto il presidente dell’Istituto ligure per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea, Giacomo Ronzitti -. Se volessimo rappresentare simbolicamente la biografia della nostra Repubblica, senza retorica né agiografia, questa sarebbe senza dubbio quella di Sandro Pertini: protagonista della lotta al regime, della Resistenza e poi della costruzione dell’Italia democratica. Il suo impegno si ispirò sempre ai principi di giustizia e rigore morale, seguendo l’esempio di Giacomo Matteotti, che insieme a Piero Gobetti comprese fin da subito la vera natura del fascismo – non una semplice parentesi, ma l’inizio dei totalitarismi europei che portarono alla catastrofe della guerra. Un filo rosso di ostinata coerenza che legò profondamente Pertini anche a Genova: dal celebre appello al popolo genovese nel giugno del 1960, per impedire che nella città Medaglia d’Oro della Resistenza si tenesse il congresso del Movimento Sociale, fino agli anni bui del terrorismo. Lo ricordiamo nel giorno dei funerali di Guido Rossa, quando rivolgendosi agli operai disse: “Non vi parla il Presidente della Repubblica, vi parla il compagno Pertini. Io le Brigate Rosse le ho conosciute: hanno combattuto con me contro i fascisti, non contro i democratici”. Nella biografia di Sandro Pertini ritroviamo le radici stesse dei valori della Repubblica, consapevoli che il fascismo, al contrario di quanto qualcuno ha sostenuto recentemente, non prese il potere per volontà del popolo, ma attraverso la violenza e la complicità delle vecchie classi dirigenti. È una verità storica che non può essere archiviata né manipolata: per questo la sua storia deve restare un esempio e una guida per affrontare le sfide del presente”.

“Io l’ho sentito parlare che avevo otto anni – ha raccontato Massimo Bisca, presidente provinciale di ANPI -: mio padre e mia madre mi portarono in piazza della Vittoria quel famoso 28 giugno, quando lui fece il discorso del Bricchetto. Mia nonna mi disse: “Capirai poco, ma quello è utile, e ricordati quella persona”. Questa cosa io l’ho raccontata a Pertini quando, da presidente della Camera, venne all’Ansaldo per il 25 aprile, e lui si mise a ridere. Secondo me ha un grande significato ricordare certe figure fondamentali nella storia del Paese, in particolare in questo periodo in cui qualcuno cerca di rivoltare la storia e di raccontarci quella dell’uva, come diciamo. Perché a chi dice che il fascismo l’ha voluto il popolo basterebbe ricordare che fine ha fatto Matteotti – che mia nonna aveva sentito parlare a quindici anni nelle valli di Comacchio – e qual è stata la vita di Pertini, impegnato per la libertà e la democrazia di questo Paese: ha fatto la prigione, ha dovuto scappare, emigrare, fare il muratore, è tornato in Italia e ha rischiato la vita per ridarci libertà e democrazia. Occorrerebbe un po’ di pudore, specialmente se si ricoprono incarichi istituzionali importanti, nel dire certe stupidaggini che offendono la storia e la dignità del nostro Paese”.

“Questa giornata per noi ha un’importanza enorme – ha concluso il sindaco di Stella Andrea Castellini – per me che sono sindaco di Stella vedere tutti questi riconoscimenti dovuti e doverosi ad una delle figure più importanti della nostra Repubblica e della nostra Costituzione è un onore. Ed è un onore poter dire oggi Sandro Pertini cittadino onorario di questa città così importante e capoluogo di regione. Se penso a Pertini la prima parola che mi viene in mente è resistenza: Resistenza vuol dire libertà, giustizia, democrazia e racchiude tutte quelle parole che accomunano la nostra Costituzione: è un grazie a tutti coloro che hanno dato la loro vita e che hanno combattuto per liberarci dal periodo più buio della nostra storia”.

Sono poi intervenuti il professor Giuseppe Milazzo, storico, con un intervento intitolato “Pertini e Genova” e il giornalista e scrittore Antonio Iovane sul tema “Sandro Pertini il presidente dei giovani”. Il legame tra Genova e Pertini è sempre stato molto stretto, con alcuni momenti di altissimo valore civile come la pronuncia del cosiddetto “discorso del Brichetto” che, il 28 giugno 1960 in piazza della Vittoria, diede il via alle manifestazioni con le quali la città si oppose allo svolgimento del congresso del Movimento Sociale Italiano. Indimenticabile la presenza di Pertini, il 27 gennaio 1979, al funerale di Guido Rossa, operaio e sindacalista comunista ucciso dalle Brigate Rosse. Per premiare il suo coraggio, Pertini non solo conferì a Rossa la Medaglia d’Oro al Valor Civile alla memoria, ma volle appuntarla personalmente sul cuscino davanti al feretro nella camera ardente allestita nel teatro dell’allora Italsider. Pertini, dal 1947 al 1968, ricoprì l’incarico di direttore dello storico quotidiano genovese “Il Lavoro”. Esponente del Partito Socialista, membro dell’Assemblea Costituente dal 1946 al 1948 e parlamentare dal 1948 al 1978, Pertini fu presidente della Camera tra il 1968 e il 1976 prima dell’elezione, nel 1978, alla Presidenza della Repubblica, incarico che ricoprì fino al 1985, quando divenne senatore a vita.

– Foto ufficio stampa Comune di Genova –

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