Cortei Pro Pal in 50 città italiane: tensioni a Torino, a Napoli presente Greta Thunberg

ROMA (ITALPRESS) – Presidi e cortei Pro Pal in una cinquantina di città italiane per la manifestazione “La fine del genocidio”. Tra le richieste dei promotori, “la fine immediata del genocidio, lo sblocco degli aiuti a Gaza e il ritiro dell’esercito di occupazione”. All’iniziativa, promossa da Movimenti Studenti Palestinesi, Giovani Palestinesi d’Italia, Associazione dei Palestinesi in Italia e Unione Democratica Arabo-Palestinese, hanno aderito centinaia di associazioni, tra cui sigle sindacali, collettivi studenteschi e realtà politiche.

Nel pomeriggio hanno sfilato i serpentoni in diverse città da Roma a Milano, Napoli, Palermo, Bologna, Genova e Torino, dove la Prefettura ha disposto divieti su vetro e fumogeni. Nella Capitale un corteo partito dal Colosseo si è diretto verso piazzale Aldo Moro, sede dell’università “La Sapienza”. A Milano la manifestazione ha preso avvio da piazza Repubblica verso San Babila. A Napoli presente per la prima volta l’attivista svedese Greta Thunberg. A Torino si sono registrati momenti di tensione. Decine di iniziative pro Gaza si tengono in contemporanea in molte città europee con manifestazioni tra le altri anche a Londra, Parigi e Zurigo.

– foto IPA Agency –

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