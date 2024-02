“In uno scenario geopolitico ed economico aggravato da nuove incertezze la gestione della politica economica si trova davanti a nuove sfide, sia sul fronte dell’economia reale che della gestione dei conti pubblici”. E’ quanto si legge nella relazione del presidente della Corte dei Conti, Guido Carlino, in occasione della cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario 2024. “Spinte ed esigenze diverse, sapientemente bilanciate, devono garantire un percorso di riequilibrio dei conti e un graduale rientro del rapporto debito-Pil”, ha aggiunto. Secondo Carlino “occorrono misure che, nel dare una risposta alle necessità di famiglie e imprese, assicurino un’ordinata e progressiva riconduzione delle dinamiche delle entrate e delle spese entro una cornice compatibile con la sostenibilità dell’elevato debito; sostenibilità che è presupposto di uno sviluppo economico più consistente e durevole, oltre che equo, inclusivo e attento alle future generazioni”. Il presidente Carlino, a proposito di Pnrr, ricorda che “sono all’orizzonte significative riforme, tra le quali, fondamentali nell’ottica della Corte, quelle della Pubblica Amministrazione e della contabilità pubblica. Il che rende auspicabile fornire alle funzioni di controllo, come già avvenuto per le funzioni giurisdizionali, un assetto procedurale in linea con gli standard internazionali in materia di audit del settore pubblico”.

(ITALPRESS).

– Foto: ufficio stampa Corte dei conti –

