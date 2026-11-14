Tamajo “Bis di Schifani scontato, serve uno shock sulla sanità”

PALERMO (ITALPRESS) – Un secondo mandato per il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani rappresenta “un fatto politico di cui siamo certi e che sosteniamo senza riserve”. A dichiararlo è l’assessore regionale alle Attività Produttive, Edy Tamajo, in un’intervista al sito LiveSicilia.it, rivelando di averne discusso direttamente con i deputati regionali Nicola D’Agostino e Gaspare Vitrano. “Non comprendo quale altra scelta possa esserci, davvero”, ha aggiunto Tamajo, sottolineando che “il presidente e il governo hanno lavorato benissimo” e rivendicando risultati visibili tra cui termovalorizzatori, avanzo di bilancio e crescita di turismo e imprese. L’esponente azzurro ha smentito le voci di ipotetiche spaccature interne alla presidenza: “Cercano di farmi litigare col mio presidente, è cronaca di ogni giorno. Ma il rapporto resta fortissimo”.

Ciononostante, Tamajo non ha lesinato critiche alle polemiche interne alla maggioranza: “Quello è il fuoco amico che, spesso, genera più danni. C’è chi lavora contro la coalizione e contro la stessa Forza Italia”. Sul piano economico e di governo, l’assessore ha tracciato le priorità imminenti: “Dobbiamo arrivare al completamento della spesa, per infrastrutture, economia e servizi. Abbiamo a disposizione una miriade di fondi europei, il percorso va chiuso”. In quest’ottica, l’assessorato pubblicherà “altri quattro bandi essenziali” entro la fine dell’anno, contando su “una squadra formidabile, a cominciare dal direttore dell’assessorato, Dario Cartabellotta”.

Un passaggio centrale dell’intervista riguarda la gestione dei servizi sanitari nell’isola. “La Sicilia sconta decenni di problemi gravissimi. Il più drammatico resta la sanità”, ha dichiarato Tamajo, sollecitando “una svolta, uno shock, di voltare pagina, ma sul serio”. Per l’assessore, la soluzione richiede un cambio di rotta chiaro: “La politica faccia un passo indietro e si scelgano le figure migliori”, aggiungendo che i medici in servizio nelle aree interne hanno “diritto a un surplus” economico. Guardando al capoluogo siciliano, Tamajo ha espresso pieno sostegno al sindaco Roberto Lagalla, definito “un galantuomo, uno che sta sul pezzo venti ore al giorno”. Pur promuovendo il risanamento dei conti cittadini, ha osservato che “si deve correggere un po’ il tiro su qualcosa, favorendo l’ingresso del privato nella gestione della cosa pubblica”, con riferimento particolare agli impianti sportivi. Infine, sul tema della giustizia e delle recenti inchieste, l’assessore ha ribadito la propria linea: “Io la penso come sempre. Sono garantista e ho piena fiducia nella magistratura, a tutti i livelli”. Tamajo ha quindi concluso con un appello alla cautela: “Il giudizio va sospeso fino a quando non c’è una sentenza da rispettare e di cui prendere atto… Lasciamoli tranquilli e non mettiamo nessuno alla gogna”.

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