Corecom Sicilia, Peria Giaconia “Nel 2027 in prima linea sulla par condicio”

PALERMO (ITALPRESS) - "Il Corecom Sicilia, per Agcom nazionale, svolge un’attività di controllo nel territorio siciliano su diverse materie. Nei quattro anni del nostro mandato abbiamo sviluppato parallelamente controlli su emittenti televisive e radiofoniche: è un monitoraggio fatto con molta attenzione, tutelando i minori, i tempi della pubblicità e tutti quegli aspetti tecnici che Agcom ci impone di fare”. Così all'Italpress Andrea Peria Giaconia, presidente del Corecom Sicilia. “Continua il nostro controllo sulla par condicio rispetto alle elezioni nazionali, politiche e amministrative - continua Peria Giaconia -. Nel 2027 ci sarà una tornata importante, quindi saremo in prima linea con i nostri uffici per vigilare su tutto quello che avverrà. In questi anni abbiamo sviluppato con forza il tema delle controversie sulle conciliazioni, che sono cresciute: siamo un ente al servizio di cittadini e imprese, chiunque abbia un problema con un contratto telefonico e di rete si può rivolgere a noi in maniera gratuita; ci attiviamo velocemente per risolvere la controversia", conclude. f15/xd8/mrc/gtr