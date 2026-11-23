ROMA (ITALPRESS) – “Per comprendere le difficoltà di questa conferenza bisogna partire da quanto è cambiato il contesto geopolitico”. Lo ha detto il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto di ritorno dalla Cop di Antalya, in un’intervista al Corriere della Sera, tracciando il bilancio sulle trattative e sulle priorità della transizione Italiana. “Le tensioni internazionali e il ritiro degli Stati Uniti dall’Accordo di Parigi, dopo che a Dubai erano stati protagonisti del lavoro diplomatico, hanno reso più complesso costruire il consenso. Per questo è stato fondamentale per l’Europa difendere con fermezza gli impegni assunti e chiedere un’accelerazione. L’Italia concorda: serve una riduzione progressiva ed equa delle emissioni”. Sulla roadmap per l’uscita dai fossili, Pichetto ha spiegato: “L’Italia ha partecipato al percorso di Santa Marta (la Conferenza lanciata da Colombia e Paesi Bassi per accelerare l’uscita dai combustibili fossili, ndr) e continua a contribuire nei gruppi di lavoro per una transizione equa. Ma dobbiamo tenere insieme ambizione climatica, sicurezza energetica e trasformazione industriale: ridurre la dipendenza dai fossili significa verificare le alternative disponibili e accompagnare famiglie, lavoratori e imprese”, ha aggiunto.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).