ANTALYA (TURCHIA) (ITALPRESS) – Mancata intesa sul documento politico generale della COP31 di Antalya. L’Unione europea, il Regno Unito e alcuni Paesi in via di sviluppo hanno respinto il testo proposto al termine di due settimane di negoziati, giudicandolo insufficiente. Al centro dello scontro, l’assenza di un riferimento esplicito ai combustibili fossili.

Il negoziato, ospitato dalla Turchia sotto la presidenza di Murat Kurum e guidato sul piano delle trattative dal ministro australiano Chris Bowen, avrebbe dovuto tradurre gli impegni internazionali sul clima in interventi concreti. Il confronto si è concentrato sulla riduzione delle emissioni, sul sostegno finanziario ai Paesi in via di sviluppo e sulle misure per proteggere territori e popolazioni dagli effetti del riscaldamento globale.

La transizione dai combustibili fossili era tra le priorità fissate dall’Unione europea prima della conferenza, insieme all’accelerazione delle energie pulite e al rafforzamento dell’adattamento climatico. Bruxelles ha inoltre ribadito la necessità di mantenere il riscaldamento globale il più vicino possibile alla soglia di 1,5 gradi e di riportarlo al di sotto in caso di superamento.

Accanto al negoziato politico, la conferenza ha ospitato iniziative settoriali. Tra queste, l’impegno a portare l’elettricità al 35% dei consumi energetici finali globali entro il 2035. L’Unione europea ha inoltre aderito al patto di Antalya per gli edifici efficienti, che punta a ridurre di almeno il 25% entro il 2035 l’energia consumata per metro quadrato.

Durante la COP31 è stato anche avviato il secondo bilancio globale dell’Accordo di Parigi, il processo che valuta i progressi collettivi nella lotta al cambiamento climatico. Il percorso si concluderà alla COP33 e servirà a individuare le lacune nell’azione internazionale e le misure necessarie per rafforzarla. Tutte iniziative distinte tuttavia dal documento finale, su cui come si diceva è mancata l’intesa.

GUTERRES “PROFONDAMENTE DELUSO DALL’ESITO DELLA COP31”

Il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres si dice “profondamente deluso” dell’esito della COP31 e del mancato accordo sul testo finale. “Condivido la profonda frustrazione di tutti coloro che si aspettavano che i governi fossero all’altezza del momento che la crisi climatica impone”, aggiunge. E ricorda che il mondo “è ormai prossimo a superare la soglia concordata di 1,5 gradi e si sta rapidamente chiudendo la possibilità di contenere durata ed entità di questo superamento”, richiamando la responsabilità dell’industria dei combustibili fossili: “Chi trae profitto dalla distruzione del nostro pianeta non deve mai dettare le condizioni della lotta per salvarlo”.

“Il messaggio da trarre dalla COP31 è chiaro: il mondo deve fare molto di più per affrontare la crisi climatica, e deve farlo adesso”, ha aggiunto Guterres. E ancora: “I combustibili fossili sono la causa trainante della crisi climatica. La persistente dipendenza da carbone, petrolio e gas alimenta il caos climatico, espone le economie agli shock dei prezzi e compromette la sicurezza energetica. Non possiamo spegnere l’incendio mentre vi versiamo sopra combustibile”.

“Alla COP28 di Dubai, tutti i Paesi hanno concordato di avviare una transizione dai combustibili fossili in modo giusto, ordinato ed equo. Il compito adesso è accelerare questa transizione, finanziarla e realizzarla. Accolgo con favore i Paesi che stanno presentando piani concreti per farlo. Dobbiamo proseguire sulla base delle tabelle di marcia promosse dalla presidenza brasiliana della COP30 per la transizione dai combustibili fossili e per invertire la deforestazione e il degrado forestale. L’iniziativa Climate Promise delle Nazioni Unite sosterrà i Paesi nel tradurre queste tabelle di marcia in azioni concrete”, sottoline ancora.

– Foto Ipa Agency –

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