ROMA (ITALPRESS) – Operativo dal 2023, il Fondo Italiano per il Clima (FIC) sostiene interventi di mitigazione e adattamento nei Paesi partner, mobilitando risorse finanziarie e competenze in collaborazione con istituzioni finanziarie per lo sviluppo, banche multilaterali e attori locali. L’evento ha offerto l’occasione per valorizzare alcuni investimenti sostenuti dal FIC, evidenziandone il contributo agli obiettivi climatici e di sviluppo, i risultati e gli impatti attesi, nonché il valore aggiunto delle partnership nel rafforzare e ampliare gli investimenti per il clima.

Nel suo intervento iniziale il ministro Pichetto Fratin ha evidenziato quanto sia “un piacere essere qui oggi, alla COP31, per discutere di una questione centrale per l’azione climatica globale: come trasformare gli impegni e le ambizioni sul clima in investimenti concreti, capaci di produrre risultati tangibili nei Paesi e nelle comunità”.

“La sfida climatica – ha ribadito Pichetto Fratin – ha una dimensione e una complessità tali da richiedere uno sforzo collettivo. Nessun governo e nessuna istituzione finanziaria può affrontarli da sola”. “Tuttavia – ha ricordato il ministro italiano – la mobilitazione di risorse da sola non è sufficiente. Dobbiamo fare in modo che le risorse mobilitate generino impatto. E ciò significa costruire investimenti solidi, rispondere alle esigenze concrete dei Paesi partner e creare le condizioni affinché le esperienze positive possano essere rafforzate, replicate e portate su scala più ampia.

È esattamente per questo che le partnership sono così importanti”. “L’incontro di oggi – ha concluso Pichetto Fratin – ci offre l’opportunità di guardare ad alcuni degli investimenti sostenuti dal Fondo, ai risultati raggiunti e agli impatti attesi, ma anche di confrontarci sulle lezioni apprese e sulle opportunità per rafforzare ulteriormente la cooperazione internazionale”. “È questa la strada – ha aggiunto – che l’Italia vuole continuare a percorrere: una finanza climatica concreta, capace di rafforzare le partnership e trasformare gli obiettivi climatici in sviluppo sostenibile e risultati duraturi per i Paesi partner e le loro comunità”.

PICHETTO FRATIN “NON SERVONO NUOVE INIZIATIVE FRAMMENTATE, MA COOPERAZIONE”

“Rafforzare il quadro per gli investimenti nelle azioni di adattamento” è il titolo dell’evento di alto livello organizzato dal Governo dell’Etiopia, dal Governo dell’Italia e da UNDP, in collaborazione con partner internazionali, all’interno di COP31 in corso ad Antalya. L’agenda climatica globale sta passando dalla pianificazione all’attuazione dell’adattamento su larga scala.

Sebbene molti Paesi abbiano adottato Piani nazionali di adattamento (NAP) e Contributi determinati a livello nazionale (NDC), resta difficile tradurre queste priorità in progetti e investimenti finanziabili. Per affrontare questa sfida sono state avviate diverse iniziative internazionali, tra cui quello dell’Etiopia che sta sviluppando un sistema integrato di finanza climatica per rafforzare la capacità nazionale di mobilitare risorse e ridurre la dipendenza dai finanziamenti internazionali. In qualità di futuro Paese ospitante della COP32, può inoltre favorire la continuità politica e operativa dell’agenda sulla finanza per l’adattamento tra le successive Presidenze della COP.

“È per me un piacere essere oggi nel Padiglione dell’Etiopia, insieme al Ministro Bereket Fesehatsion, per affrontare una questione decisiva: come costruire un’architettura capace di trasformare le priorità di adattamento in investimenti concreti, coordinati e duraturi” ha dichiarato il ministro Pichetto Fratin avviando il suo intervento.“È per rispondere a questo passaggio cruciale, ovvero passare dalla pianificazione all’investimento, che stanno emergendo – ha evidenziato Pichetto Fratin – iniziative internazionali tra loro complementari. L’Adaptation Accelerator Hub, lanciato a COP29 sotto la Presidenza italiana del G7, con UNDP come agenzia di supporto, nasce con una funzione precisa: non creare un nuovo fondo o un processo parallelo, ma individuare i nodi che frenano l’attuazione, mettere in connessione tituzioni e partner e mobilitare assistenza tecnica mirata per accelerare decisioni e investimenti”. “Il messaggio politico che l’Italia desidera sottolineare oggi è chiaro – ha spiegato il ministro italiano -: ai Paesi non servono nuove iniziative frammentate, ma una cooperazione internazionale più coerente, capace di convergere sulle priorità definite a livello nazionale. “Questa collaborazione – ha aggiunto – assume anche un significato politico più ampio: può assicurare continuità tra le Presidenze COP, da Belém ad Antalya, fino ad Addis Abeba. In qualità di futuro Paese ospitante della COP32, l’Etiopia è in una posizione unica per portare nell’agenda internazionale una concreta esperienza di attuazione”. “Lo sviluppo di un solido ventaglio di opportunità di investimento in vista della COP32 – ha concluso il ministro Pichetto Fratin – potrebbe rappresentare un risultato tangibile di questo percorso e un modello replicabile per altri Paesi. L’Italia – ha aggiunto -, attraverso l’Hub, intende continuare a sostenerlo, contribuendo a fare dell’adattamento non soltanto una priorità politica, ma una concreta agenda di investimenti e risultati”.

PICHETTO “ACCORDO PARIGI RESTA FONDAMENTO NOSTRA AZIONE COMUNE”

“A oltre dieci anni dalla sua l’Accordo di Parigi resta il fondamento della nostra azione comune. Qui ad Antalya siamo chiamati a compiere un passo decisivo: tradurre gli impegni in risultati concreti”. Lo ha detto il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, in Assemblea Plenaria alla COP31 in corso ad Antalya.

“L’Italia – ha proseguito il ministro Pichetto – persegue, insieme agli altri Stati membri dell’Unione europea, l’obiettivo della neutralità climatica entro il 2050. Lo facciamo con un approccio che coniuga decarbonizzazione, sicurezza energetica, accessibilità dei prezzi e competitività industriale, facendo ricorso a tutte le tecnologie, a zero e basse emissioni, riconosciute dal Global Stocktake di Dubai: rinnovabili, nucleare, efficienza energetica, combustibili sostenibili e sistemi di cattura e stoccaggio della CO2″.

“Le rinnovabili – ha sottolineato – sono già un pilastro della sicurezza energetica italiana: nel 2025 hanno coperto circa il 47 per cento della domanda elettrica nazionale. Nel 2024 e nel 2025, abbiamo installato in media 7,3 gigawatt di nuova capacità all’anno, circa il 10 per cento del totale installato nell’Unione europea. E anche sul nucleare sostenibile – ha aggiunto – stiamo passando dalle prospettive agli strumenti concreti, con la recente approvazione della legge delega e l’emanazione entro l’anno dei decreti attuativi”. “L’azione climatica richiede anche risorse adeguate – ha ricordato il ministro italiano dell’Ambiente. Tra il 2022 e il 2025, l’Italia ha erogato 5,8 miliardi di euro di finanza pubblica e ne ha mobilitati altri 3,2 miliardi per interventi in ambiti quali energia, agricoltura, acqua e resilienza degli ecosistemi. Attraverso il Fondo Italiano per il Clima e i programmi di cooperazione, incluso il Piano Mattei per l’Africa, intendiamo contribuire al raggiungimento dell’obiettivo collettivo concordato a Baku”. “Per l’adattamento, occorre trasformare la pianificazione in progetti realizzabili e finanziabili – ha sottolineato Pichetto Fratin. La COP32 in Etiopia potrà dare continuità a questo percorso e rafforzare la leadership africana. L’Italia – ha concluso – è pronta a contribuire al successo di questa COP con cooperazione, finanza e innovazione. Lavoriamo insieme affinché il dialogo rafforzi la fiducia e il consenso si traduca in azione e responsabilità condivisa”.

– Foto Ipa Agency –

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