Cop31, Malta e i Paesi Bassi rappresenteranno l’Unione Europea sui negoziati per il clima

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – La ministra maltese dell’Energia e dell’Ambiente, Miriam Dalli, rappresenterà l’Unione europea alla COP31, in programma ad Antalya, in Turchia, in qualità di co-negoziatrice sui temi dell’adattamento ai cambiamenti climatici. Dalli è stata designata ufficialmente insieme al ministro olandese per guidare i negoziati dell’Ue su questo tema nell’ambito della Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, che ha preso il via il 9 novembre per concludersi il 20 dello stesso mese.

La designazione è stata annunciata ieri dall’Irlanda, attualmente alla presidenza di turno del Consiglio dell’Unione europea. Malta farà parte di una squadra ministeriale che lavorerà insieme alla Commissione europea e agli Stati membri su alcune delle principali priorità in materia di clima, tra cui la riduzione delle emissioni, l’adattamento ai cambiamenti climatici, i finanziamenti per il clima, la transizione giusta e la tutela degli oceani.

La nomina si inserisce nel solco dell’esperienza maturata da Dalli nei negoziati internazionali sul clima. La ministra aveva già ricoperto il ruolo di co-negoziatrice dell’Ue sui temi dell’adattamento ai cambiamenti climatici durante la COP28 di Dubai, nel 2023, e la COP29 di Baku, in Azerbaigian, nel 2024.

-Foto Ministero dell’Energia e dell’Ambiente-

(ITALPRESS).