COP31, prima bozza della dichiarazione finale: “Accelerare l’uscita dal fossile”

ANTALYA (TURCHIA) (ITALPRESS) – La bozza di Dichiarazione finale della COP31 in corso ad Antalya, in Turchia, rilancia l’impegno a contenere il riscaldamento globale entro 1,5 gradi, riconoscendo tuttavia che il superamento della soglia è ormai previsto e che gli sforzi internazionali restano insufficienti per evitarlo. Il documento – pubblicato sul sito del Segretariato delle Nazioni Unite per il cambiamento climatico – invita i Paesi a intensificare le politiche di riduzione delle emissioni e a lavorare per riportare il riscaldamento globale sotto 1,5 gradi il prima possibile nel corso di questo secolo. Tra le indicazioni più significative del documento – frutto delle trattative in corso tra i rappresentanti di oltre 200 Paesi – figura l’appello ad accelerare l’uscita dai combustibili fossili, attraverso una transizione immediata dai fossili nei sistemi energetici. Il documento riconosce che i Paesi sviluppati debbano assumere un ruolo guida, anche attraverso l’obiettivo di raggiungere emissioni nette pari a zero entro il 2030 ed emissioni nette negative entro il 2040. La bozza chiede inoltre di eliminare quanto prima “i sussidi inefficienti ai combustibili fossili che non contrastano la povertà energetica o non sostengono una transizione giusta”. Il testo precisa tuttavia che gli sforzi indicati sono di carattere globale e non introducono obiettivi o obblighi specifici per i singoli Paesi. La transizione energetica dovrà passare anche attraverso l’accelerazione delle rinnovabili, l’efficienza energetica, il potenziamento delle reti elettriche e dei sistemi di accumulo.

La bozza del documento invita i Paesi a contribuire agli sforzi globali per portare al 35% entro il 2035 la quota di elettricità nei consumi energetici totali, in parallelo con l’obiettivo di triplicare la capacità globale delle rinnovabili e raddoppiare il tasso medio annuo di miglioramento dell’efficienza energetica entro il 2030. Particolare attenzione viene riservata anche alla riduzione delle emissioni di metano, attraverso il monitoraggio, l’individuazione e la riparazione delle perdite e l’eliminazione delle pratiche di combustione e dispersione sistematica del gas. Una sezione della bozza riguarda il finanziamento dell’adattamento climatico nei Paesi in via di sviluppo. Il documento propone di portare ad almeno 120 miliardi di dollari entro il 2035 i finanziamenti per l’adattamento, chiedendo ai Paesi sviluppati di aumentare urgentemente il proprio contributo collettivo e di presentare una tabella di marcia con obiettivi intermedi e sistemi di monitoraggio. La proposta si inserisce nell’obiettivo complessivo di almeno 300 miliardi di dollari l’anno di finanziamenti climatici entro il 2035.

– foto IPA Agency –

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