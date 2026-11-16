Rinnovabili, a Roma la presentazione del 24° Rapporto sulle scelte degli italiani

ROMA (ITALPRESS) – Fondazione UniVerde, Rete Nazionale N.AI e Noto Sondaggi danno appuntamento mercoledì 25 novembre, dalle ore 10.00, alla Clubhouse di piazza di Monte Citorio 116 per il convegno “Rinnovabili, innovazione e semplificazioni. Attuare la Costituzione e contrastare l’emergenza climatica” e la presentazione del 24° Rapporto “Gli italiani, le rinnovabili e la green & blue economy”. Realizzata dalla Fondazione UniVerde e Noto Sondaggi, l’indagine prosegue la rilevazione avviata nel 2009 (con rilevazioni multiple in alcuni anni) sugli orientamenti e il sentiment del Paese in materia di energia. Le transizioni energetica, ecologica e digitale devono procedere insieme per ridurre il contributo delle attività umane al riscaldamento globale. Obiettivo dell’evento è sollecitare semplificazioni autorizzative, tempi certi e valutazioni ambientali coordinate oltre a chiedere di prevedere misure incentivanti e sgravi fiscali per le innovazioni di cui la comunità scientifica ha verificato i benefici per il clima e gli ecosistemi. Accelerare la sostituzione dei combustibili fossili; orientando ogni sforzo verso rinnovabili realizzate in modo etico e davvero sostenibile, con impianti progettati nel rispetto dei territori, delle comunità locali e della biodiversità; permetterà di evitare emissioni che aggraverebbero il riscaldamento nei prossimi decenni. Analogamente, anche l’impiego dell’intelligenza artificiale richiede attenzione ai consumi di elettricità dei data center e all’acqua utilizzata per il loro raffreddamento. Nel gennaio 2026 il ciclone Harry ha colpito Sicilia, Sardegna e Calabria. Tra Portopalo di Capo Passero e Malta una boa dell’ISPRA ha registrato un’onda di 16,6 metri. Tra fine marzo e inizio aprile esondazioni e frane hanno interessato Abruzzo, Basilicata, Molise e Puglia. È seguita l’estate più calda in Italia nella serie del CNR dal 1950, con una media nazionale di 24,3 °C. In Emilia-Romagna, Arpae ha contato cinque ondate di calore. In ottobre, a Melito di Porto Salvo (Reggio Calabria), sono caduti 200 millimetri di pioggia in cinque ore e il fango ha invaso l’ospedale. A Lavagnola (Savona) se ne sono registrati circa 280 in dodici ore. Questo solo per citare alcuni dei fenomeni estremi più noti e recenti. Nel Mediterraneo le ondate di calore marine sono già diventate più frequenti e intense, secondo il Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici. I medicane, cicloni mediterranei con caratteristiche tropicali, si presentano all’incirca una volta l’anno secondo la Protezione civile. Ianos ha colpito la Grecia nel 2020 e Apollo la Sicilia orientale nel 2021. Nel 2023 Daniel, dopo le alluvioni in Grecia, ha assunto caratteristiche simil-tropicali sulla rotta verso la Libia, dove ha devastato la città di Derna. La tendenza storica della frequenza di questi cicloni resta incerta. Le proiezioni dell’IPCC indicano che, con almeno 2 °C di riscaldamento globale, dalla metà del secolo potrebbero diventare più intensi.

La legge costituzionale n. 1 del 2022 ha modificato gli articoli 9 e 41 della Costituzione. L’articolo 9 affida alla Repubblica la tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi anche per le generazioni future, e alla legge statale la tutela degli animali. L’articolo 41 pone la salute e l’ambiente tra i limiti all’iniziativa economica privata e affida alla legge il compito di indirizzare l’attività economica pubblica e privata anche a fini ambientali. Per i promotori dell’evento, questi principi devono guidare sia la scelta dei progetti da incentivare che le azioni da intraprendere per la tutela dei territori. Spetta a tutti noi attuare la Costituzione. Il programma e i relatori – Ore 10.15 Videomessaggio di Gilberto Pichetto Fratin (Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica). Alle 10.20 Antonio Noto (Direttore di Noto Sondaggi) presenterà il Rapporto. Alle 10.30 introdurranno i lavori Alfonso Pecoraro Scanio (Presidente della Fondazione UniVerde) e Patrizia Marini (Presidente della Rete Nazionale N.AI). Ore 10.45 Interverranno: Mauro Rotelli (Presidente VIII Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici – Camera dei Deputati), Alessandra Maiorino (Componente I Commissione Affari costituzionali – Senato della Repubblica), Eleonora Evi (Componente VIII Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici – Camera dei Deputati), Francesco Corvaro (Inviato speciale del Governo italiano per il cambiamento climatico), Fabio Vitale (Direttore Agenzia per le erogazioni in agricoltura, per l’innovazione e tecnologia – AgeaIT), Vinicio Mosè Vigilante (Amministratore Delegato del Gestore dei Servizi Energetici – GSE), Michele Vitiello (Segretario Generale World Energy Council Italia), Riccardo Toto (Direttore Generale di Renexia) e Fulvio Conti (Head of Business Unit Water, Agriculture, Environment and Space di Almaviva Group). Ore 12.00 Keynote speech di Maria Elisabetta Alberti Casellati (Ministro per le Riforme istituzionali e la Semplificazione normativa).

Alle 12.15 il panel “Custodi del futuro” riunirà Luciano Di Tizio (Presidente WWF Italia), Rosalba Giugni (Presidente Fondazione Marevivo), Alessandro Polinori (Presidente Lipu/BirdLife Italia) e Alessandro Giannì (Responsabile Relazioni istituzionali e scientifiche di Greenpeace Italia). Modera Valerio Rossi Albertini (Fisico del CNR, docente di divulgazione della scienza e componente del Comitato scientifico della Fondazione UniVerde). Renexia è main partner e Almaviva Group event partner. Diretta streaming su Radio Radicale. Media partners: Askanews, Italpress, TeleAmbiente e Opera2030. Accoglienza e accredito dalle 9.45. Ingresso libero fino a esaurimento dei posti, previa registrazione a: [email protected].

– foto locandina evento –

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