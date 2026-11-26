ROMA (ITALPRESS) – Circa 250 chili di alimenti in pessimo stato di conservazione e 1.200 uova scadute, sequestrati e distrutti, sanzioni per 15 mila euro e sospensione immediata di un ristorante per gravi carenze igienico-sanitarie in zona Marconi, a Roma. Nel quartiere Torrenova, invece, sono scattati i sigilli per un altro ristorante, trovato in piena attività nonostante un precedente provvedimento di divieto di prosecuzione dell’esercizio. È il bilancio di due distinti interventi della Polizia Locale di Roma Capitale, nell’ambito dei quotidiani controlli nelle attività commerciali e nei pubblici esercizi, finalizzati a garantire il rispetto delle regole e la tutela dei consumatori.

Nel primo caso, gli agenti dell’XI Gruppo Marconi, insieme al personale dell’Asl, hanno effettuato un’ispezione presso un ristorante specializzato in cucina etnica, riscontrando gravi criticità sotto il profilo igienico-sanitario negli ambienti adibiti a cucina e deposito. Tra le irregolarità rilevate, precarie condizioni di conservazione degli alimenti, sia crudi che cotti, diffusa presenza di sporco stratificato e incrostazioni, oltre a consistenti accumuli di grasso sulle pavimentazioni e sulle attrezzature.

Gli accertamenti congiunti con il personale sanitario hanno fatto emergere ulteriori violazioni in materia di sicurezza alimentare, tra cui carenze nelle condizioni igieniche del personale, mancata indicazione degli allergeni nei menù e assenza di adeguate protezioni alle finestre contro l’ingresso di insetti e altri infestanti.

Alla luce del quadro emerso, si è proceduto al sequestro e alla contestuale distruzione sul posto di circa 250 chili di prodotti alimentari, tra cibi crudi e cotti, e di ben 1.200 uova scadute, al fine di impedirne il consumo e scongiurare possibili rischi per la salute pubblica.

Le verifiche amministrative hanno inoltre evidenziato la mancanza di requisiti essenziali previsti dalla normativa per l’esercizio dell’attività. Al termine delle operazioni sono state elevate sanzioni per un importo complessivo di circa 15mila euro ed è stata disposta l’immediata sospensione dell’attività di ristorazione.

Il secondo intervento ha interessato un locale di ristorazione etnica nella zona di Torrenova, già oggetto di segnalazioni da parte dei residenti per presunte emissioni sonore moleste e schiamazzi.

Nel corso del sopralluogo, gli agenti del VI Gruppo Torri hanno accertato che l’esercizio continuava a operare nonostante fosse già destinatario di un provvedimento amministrativo di divieto di prosecuzione dell’attività per irregolarità amministrative e carenze nel titolo autorizzativo.

Contestata la violazione, gli operanti hanno dato esecuzione al provvedimento, procedendo alla chiusura del locale con l’apposizione dei sigilli.

– foto ufficio stampa Polizia Roma Capitale –

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