ROMA (ITALPRESS) – Una regia telefonica orchestrata da un finto maresciallo per allontanare il marito e lasciare campo libero al complice, incaricato del ritiro dei preziosi custoditi in casa. È su questa sequenza di circostanze che si è sviluppato il raggiro ai danni di una coppia di coniugi, culminato nell’arresto, da parte della Polizia di Stato, di un ventiseienne ucraino, ora gravemente indiziato del reato di rapina aggravata in concorso. Decisivo è stato l’intervento degli agenti del XIII Distretto Aurelio, che, grazie alla tempestiva segnalazione di un vicino di casa, che si era posto all’inseguimento del responsabile, sono riusciti a interrompere il piano criminoso.

La vicenda, in zona Casalotti, ha avuto inizio con una telefonata ricevuta dal marito della vittima da parte di un sedicente maresciallo della Guardia di Finanza, il quale lo avrebbe informato che tre persone erano state arrestate per una rapina in gioielleria e che uno di loro era stato trovato in possesso di documenti falsi intestati alla moglie. Con il pretesto di dover formalizzare la denuncia, l’uomo è stato invitato a raggiungere la caserma. Una volta allontanato il marito, la macchina del raggiro si sarebbe spostata sulla moglie. Contattata telefonicamente da un secondo interlocutore, la donna sarebbe stata informata che alcuni gioielli custoditi nella sua abitazione potevano coincidere con quelli sottratti durante la rapina e che un presunto collega si sarebbe recato a casa per ritirarli ed effettuare le necessarie verifiche.

La donna ha, quindi, raccolto i gioielli in una scatola e, poco dopo, ha raggiunto l’atrio condominiale, dove ad attenderla c’era un uomo. Insospettita dall’aspetto trasandato del presunto appartenente alle Forze dell’ordine, gli ha chiesto conferma della sua identità. L’uomo, anziché fornire spiegazioni, l’ha spintonata violentemente facendola cadere sulle scale e strappandole la scatola dalle mani, per poi darsi alla fuga.

Le urla della donna hanno richiamato l’attenzione di un vicino, intervenuto immediatamente in suo aiuto. Resosi conto di quanto accaduto, si è messo all’inseguimento dell’uomo, continuando a seguirne gli spostamenti mentre era al telefono con il Numero Unico di Emergenza 1 1 2, fornendo indicazioni aggiornate sulla posizione del fuggitivo e consentendo alle pattuglie di orientare l’intervento. Gli agenti del XIII Distretto di P.S. Aurelio, già in movimento verso l’abitazione dopo la prima richiesta di intervento della vittima, hanno così raggiunto la zona, dove hanno individuato e fermato il presunto autore. Al termine degli accertamenti, l’uomo è stato arrestato ed è ora gravemente indiziato del reato di rapina aggravata in concorso, mentre sono in corso approfondimenti per risalire ai complici coinvolti nella tentata truffa. L’Autorità giudiziaria, all’esito degli adempimenti di rito, ha convalidato l’arresto disponendo nei confronti dell’uomo l’applicazione della custodia cautelare in carcere.

– foto ufficio stampa Polizia di Stato –

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