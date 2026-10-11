Controlli dei Carabinieri in diversi quartieri di Roma, 7 arresti e 10 denunce

ROMA (ITALPRESS) – Sette persone arrestate e 10 denunciate è il bilancio di un servizio di controllo straordinario del territorio eseguito dai Carabinieri della Compagnia Roma Casilina nei quartieri di Centocelle, Alessandrino, Torre Maura e Casilino, finalizzato alla prevenzione e alla repressione della criminalità diffusa nelle aree urbane periferiche. Nel corso delle attività, svolte con il supporto del Nucleo Carabinieri Cinofili, sono state complessivamente controllate 450 persone e 177 veicoli. Le attività sono state svolte in linea con le strategie di controllo del territorio indicate dal Prefetto di Roma, dott. Lamberto Giannini, e ampiamente condivise in sede di Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Tra gli interventi più significativi, nel quartiere Centocelle, i Carabinieri hanno arrestato in flagranza un uomo per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Alla vista dei militari, il soggetto ha improvvisamente tentato di guadagnarsi la fuga, liberandosi nel frattempo di una busta che ha lanciato all’interno di un bidone dell’immondizia. I Carabinieri si sono messi immediatamente all’inseguimento, riuscendo poco dopo a raggiungerlo e bloccarlo. Recuperata la busta, al suo interno sono stati trovati 107 g di marijuana. Nella stessa zona, i Carabinieri hanno inoltre rintracciato e arrestato due persone destinatarie di distinti provvedimenti dell’Autorità giudiziaria, che disponevano, in entrambi i casi, la sostituzione degli arresti domiciliari con la custodia cautelare in carcere.

Nel corso dei controlli nei quartieri Alessandrino, Torre Maura e Casilino, i militari hanno invece rintracciato e arrestato altre quattro persone. Una di queste doveva scontare una pena residua di oltre 2 anni, mentre le altre tre erano destinatarie di provvedimenti che disponevano la sostituzione degli arresti domiciliari con la custodia cautelare in carcere. Sempre nel corso dei controlli, a Centocelle sono state denunciate otto persone per distinti reati.

Tra gli episodi, cinque persone sono state denunciate dopo essere state sorprese mentre partecipavano a una rissa in strada tra due gruppi di cittadini di nazionalità egiziana e libica. La rissa non ha provocato feriti. Un’ulteriore persona è stata denunciata per appropriazione indebita, dopo essere stata trovata a bordo di un veicolo risultato oggetto di appropriazione indebita, mentre altre due sono state denunciate per guida sotto l’influenza dell’alcol, dopo essere risultate positive all’alcoltest. Successivamente, due persone sono state inoltre denunciate per furto aggravato dopo essere state sorprese subito dopo aver asportato materiale di lavoro dall’interno di un esercizio commerciale. La refurtiva è stata recuperata e restituita all’avente diritto. Nel corso del servizio sono state infine elevate sanzioni al Codice della strada per complessivi 4.000 euro.

– Foto di repertorio Carabinieri –

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