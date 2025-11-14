Controlli antidroga a tappeto nel Napoletano, 9 arresti e sequestri

NAPOLI (ITALPRESS) – Operazione antidroga nel Napoletano, da Ercolano a Castello di Cisterna, da Ischia fino a Sant’Anastasia. E poi Afragola, Villaricca e Mugnano. Nove gli arresti dei Carabinieri, tra sequestri e sostanze stupefacenti trovate anche in una lavatrice e in un reggiseno. Ad Ercolano, i carabinieri della tenenza locale arrestano due coniugi. Sono in auto, percorrono via Resina quando i militari fermano il loro veicolo per un controllo antidroga. Sequestrati 99 grammi di hashish, che la donna nascondeva nel reggiseno. Entrambi sono finiti in carcere.

A Castello di Cisterna, lo scenario è il rione 219. Un 19enne incensurato è in via De Filippo, da solo e guardingo. Un volto nuovo per i carabinieri della stazione locale. Fermato e perquisito, il giovane nascondeva nelle tasche 24 dosi di cocaina e 54 di crack. Addosso anche 1.200 euro circa. Il 19enne è finito ai domiciliari. Poco lontano da Castello di Cisterna, Sant’Anastasia, comune alle pendici nord del Vesuvio. Di droga i carabinieri ne trovano molta. Tre piante di cannabis di quasi due metri per 4 chili di peso. E ancora 50 grammi della stessa sostanza e 20 di hashish, In manette e poi ai domiciliari, zio e nipote, di 34 e 21 anni. Erano nel loro terreno e sono stati sorpresi mentre confezionavano la sostanza stupefacente.

Sull’isola d’Ischia, precisamente a Lacco Ameno, un 19enne teneva la droga in lavatrice. Cocaina nel cestello e un bilancino di precisione nel vano che ospita il contatore idrico. Il giovane è stato arrestato per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio. Nelle tasche anche 350 euro in contante ritenuto provento illecito. Carico rilevante quello trovato dai Carabinieri di Afragola nell’appartamento di una 32enne. In casa 290 grammi di hashish, 330 di marijuana e 31 di cocaina con 5 bilance di precisione per pesare e dosare la droga. La donna è finita ai domiciliari. Stessa sorte e stessa misura per un 41enne napoletano. Bloccato in strada a Villaricca, è stato trovato in possesso di 23 dosi tra cocaina e crack. E poi denaro contante. Nella città di Mugnano, è stato arrestato un 22enne. Controllato mentre era in auto, deteneva 10 grammi di cocaina e 3 circa di hashish. Sequestrati anche 160 euro di origine verosimilmente illecita.

