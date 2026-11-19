Contrasto all’immigrazione irregolare, rimpatriati 41 stranieri

ROMA (ITALPRESS) - Nell’ambito delle iniziative di contrasto all'immigrazione irregolare - realizzate dalla Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere con il supporto dell’Agenzia Frontex - sono stati rimpatriate 41 persone mediante un volo charter diretto verso il loro Paese di origine. Sull'aereo, partito da Milano Malpensa con scalo a Roma Fiumicino, erano presenti complessivamente 41 cittadini nordafricani, quasi tutti gravati da precedenti penali e di polizia per reati contro la persona, il patrimonio, la pubblica amministrazione, nonché in materia di armi e di stupefacenti. Tra loro, anche uno straniero che viveva a Cremona è stato espulso per motivi di sicurezza dello Stato e di prevenzione del terrorismo. fsc/mca2 (Fonte video: Polizia di Stato)