MILANO (ITALPRESS) – Prima riunione dell’Ufficio di Presidenza nel pomeriggio al 25esimo piano di Palazzo Pirelli, a Milano. Il Presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Federico Romani, di Fratelli d’Italia, insieme ai due Vice Presidenti Giacomo Cosentino Basaglia di Lombardia Ideale – Fontana Presidente, ed Emilio Del Bono del PD, e ai due Consiglieri Segretari Alessandra Cappellari della Lega e Jacopo Scandella del PD, ha concordato e definito i primi passi della XII legislatura.

“Nella seduta di oggi – spiega il Presidente Federico Romani – abbiamo acceso i motori della XII legislatura regionale. La prossima seduta dell’Assemblea è in programma martedì 21 marzo quando il Presidente Fontana illustrerà in Aula in suo programma di governo. Sarà l’ascolto dei territori a guidare il lavoro del nostro Ufficio di Presidenza perchè solo dall’ascolto si possono conoscere i problemi e cercare di trovare soluzioni concrete. I lombardi chiedono risposte e pragmatismo. Senza steccati che il più delle volte sono ormai solo frutto di posizioni ideologiche. Pensiamo invece al bene della nostra comunità. Oggi iniziamo a lavorare per immaginare il futuro della nostra Regione. E per realizzarlo”.

Sul tavolo della prima seduta dell’Ufficio di Presidenza la verifica della regolare costituzione dei Gruppi consiliari e le determinazioni relative agli atti lasciati ancora “aperti” e in sospeso dal Consiglio e dalle Commissioni consiliari della precedente legislatura.

La seconda seduta dell’Ufficio di Presidenza si terrà giovedì 23 marzo per discutere e definire le proposte per l’istituzione delle Commissioni consiliari permanenti e speciali.

La prima riunione dei Capigruppo consiliari è prevista nel pomeriggio di lunedì 20 marzo, mentre mercoledì 23 marzo alle ore 10.30 si riunirà la Giunta delle Elezioni per l’elezione del suo Ufficio di Presidenza.

foto ufficio stampa Consiglio regionale Lombardia

