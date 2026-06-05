MILANO (ITALPRESS) – La Polizia di Stato ha arrestato a Corsico, nel milanese, un cittadino italiano di 50 anni con numerosi precedenti, accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Nell’operazione sono stati sequestrati due panetti di cocaina. Gli agenti del Commissariato Rho-Pero, durante un servizio di contrasto alla droga, hanno notato i movimenti sospetti dell’uomo che, a bordo del proprio motoveicolo, partiva con regolarità da un box per percorrere le vie limitrofe a forte velocità.

Dopo averlo pedinato, i poliziotti lo hanno visto scambiare una dose con un acquirente, che è stato subito fermato e segnalato. Successivamente, gli agenti hanno bloccato il cinquantenne mentre rientrava a casa con 90 euro in contanti.

La successiva perquisizione del garage, eseguita con l’ausilio dell’unità cinofila della Questura, ha permesso di scoprire due sacchetti contenenti circa 300 grammi di cocaina, oltre a un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento dello stupefacente.

– Foto di repertorio Polizia di Stato –

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