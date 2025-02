GINEVRA (SVIZZERA) (ITALPRESS) – Il Regno del Marocco è stato eletto, come presidente del Comitato Consultivo del Consiglio dei Diritti Umani (CCCDU), in occasione delle elezioni tenutesi a Ginevra, all’apertura della 33^ sessione del CCCDU nella persona di Nadia Bernoussi. Per le autorità del Marocco, questa elezione “rappresenta una nuova testimonianza della credibilità di cui gode il Marocco all’interno della comunità internazionale per gli sforzi considerevoli profusi nella promozione, protezione e consolidamento dei diritti umani, sia a livello nazionale che internazionale”.

Il Marocco già aveva occupato la presidenza del Consiglio dei Diritti Umani (CDU) delle Nazione Unite nel 2024.

L’elezione di Bernoussi “è un riconoscimento del suo impegno e del suo operato all’interno di questo Comitato, di cui è membro dal 2020. E’ stata rieletta per un secondo mandato nel 2023 per il periodo 2023-2026”.

Bernoussi, membro anche della Commissione di Venezia, è una figura eminente nel campo dei diritti umani, riconosciuta sia a livello nazionale che internazionale.

Il CCCDU è un organo sussidiario del Consiglio dei Diritti Umani, composto da 18 esperti, con il mandato di fungere da gruppo di riflessione sulla promozione e protezione di tutti i diritti umani.

Nel corso dell’attuale sessione, che si svolgerà fino al 21 del mese corrente, il CCCDU esaminerà le richieste che gli sono state sottoposte in virtù delle risoluzioni del CDU, riguardanti in particolare l’integrazione della dimensione di genere, la promozione di un ordine internazionale democratico ed equo, e la considerazione delle problematiche relative alle persone con disabilità.

