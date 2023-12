NAPOLI (ITALPRESS) – Approvato all’unanimità l’ordine del giorno a firma del gruppo del Partito Democratico, prima firmataria la consigliera Maria Grazia Vitelli al fine di aderire alla proposta del movimento “Un posto occupato” per dedicare uno degli scranni dell’aula consiliare di Napoli alle vittime della violenza sulle donne. “Un gesto simbolico ma molto significativo – spiega la consigliera Vitelli – per rendere concreto l’impegno dell’Amministrazione a favore delle donne”.

Iris Savastano di Forza Italia ha condiviso la proposta, invitando l’amministrazione a fare di più sul fronte del numero di centri antiviolenza, di sensibilizzazione sui temi della violenza di genere, a partire dalle scuole, e sui luoghi di recupero degli uomini violenti.

Flavia Sorrentino di Napoli Solidale Europa Verde Difendi la Città ha ringraziato la consigliera Vitelli per l’iniziativa e sollecitato l’apertura dei centri antiviolenza 24 ore su 24, riconoscendo l’importanza del lavoro fin qui svolto dall’amministrazione. Ha concluso rinnovando la proposta di una seduta monotematica del Consiglio comunale dedicata alla violenza e all’ascolto delle testimonianze delle donne.

Sostegno e condivisione hanno espresso anche Gennaro Esposito (Manfredi Sindaco) e Massimo Cilenti (Napoli Libera), mentre l’assessora alle Pari Opportunità, Emanuela Ferrante, ha auspicato “un Consiglio comunale monotematico con l’intervento di tutti i consiglieri comunali uomini che sono chiamati a una maggiore consapevolezza”. “Quanto ai sei centri antiviolenza – ha spiegato – sono a servizio di tutte le Municipalità, anche se l’auspicio sarebbe di averne dieci, ma va ricordato che i fondi sono trasferiti. Ben venga qualsiasi iniziativa di sensibilizzazione a partire dalle scuole e progetti di educazione dei ragazzi ai sentimenti”.

– foto ufficio stampa Consiglio comunale di Napoli –

