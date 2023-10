NAPOLI (ITALPRESS) – Nella Sala “Caduti di Nassiriya” della Sede del Consiglio Regionale della Campania, la Vice Presidente Loredana Raia ha incontrato una delegazione di Adjara, regione autonoma della Georgia, per creare legami di amicizia e culturali con la Campania e gettare le basi per future cooperazioni, nell’ambito dell’iniziativa “Esperienze e diversità culturali a confronto”, promossa dal Presidente della Commissione Regionale Bilancio, Francesco Picarone, insieme con la Fondazione AdAstra e ATS Opera.

All’iniziativa hanno partecipato i rappresentanti istituzionali di Adjara Tea Tchanturishvili, responsabile rapporti internazionali Ministero della Cultura, Educazione e Sport,

Tamar Gudava, capo della Cultura del Ministero della Cultura, Educazione e Sport, Irakli Chavleishvili, Vicepresidente del Comitato per l’Istruzione e la Cultura e lo Sport del Consiglio Supremo dell’Adjara, Temur Kezheradze, Rettore dell’Università della Arti di Batumi, Lasha Aslanishvili e Gocha Kakhidze, esperti di storia dell’arte georgiana, e il Direttore della Fondazione Ad Astra, Lorenzo Fiorito.

“Le relazioni tra l’Italia e, particolarmente, la Campania, e la nostra regione risalgono al I Secolo avanti Cristo e di esse abbiamo importanti tracce nel nostro territorio, tanto che dedichiamo un Festival all’Antica Roma che rappresenta un evento di grande richiamo culturale e turistico” – ha ricordato Tchanturishvili – , che ha aggiunto: “su queste storiche relazioni possiamo fondare le basi per future cooperazioni di natura culturale ed economica che possano portare beneficio ad entrambi i territorio”.

“E’ molto importante favorire occasioni di incontro e confronto culturale tra le varie regioni, un’azione alla quale, come Campania e come Sud Italia, siamo particolarmente inclini in quanto il nostro territorio è storicamente territorio di cultura e di accoglienza” – ha detto la Vice Presidente Raia – che ha proposto, tra l’altro, di “esportare” l’esperienza della tradizione artigianale orafa campana presso l’Università della Arti di Batumi, capitale di Adjara, al fine di valorizzare questa nostra tradizione artigianale ed artistica in quel territorio e di promuoverne la formazione e la diffusione culturale ed economica.

