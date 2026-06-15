Confcommercio, nasce a Palermo la rete delle Professioni Ordinistiche

PALERMO (ITALPRESS) – Oltre cento professionisti tra avvocati, ingegneri, architetti, commercialisti, medici e farmacisti hanno partecipato alla presentazione di Confcommercio Professioni Ordinistiche Palermo. L’iniziativa dà vita a una nuova rete di rappresentanza per far dialogare e valorizzare le diverse categorie professionali della città.

Il presidente della neonata associazione, Alessandro Palmigiano, ha spiegato che il settore deve oggi affrontare sfide complesse, come l’intelligenza artificiale, la digitalizzazione degli studi, la burocrazia e l’aggiornamento continuo. Palmigiano ha chiarito che la struttura affiancherà gli Ordini professionali senza sovrapporsi alle loro funzioni, ma offrendo servizi complementari sul piano organizzativo, economico e imprenditoriale.

“Troppo spesso affrontiamo da soli problemi che sono comuni a tutti”, ha detto Palmigiano. “Questa associazione nasce per unire le forze, creare sinergie e offrire una rappresentanza autorevole davanti alle istituzioni. Stare insieme ci rende più forti e competitivi in un mercato che cambia”. Il presidente ha anche espresso solidarietà agli imprenditori vittime di intimidazioni, sottolineando il ruolo dei professionisti nella lotta alla criminalità organizzata: “La legalità è la base per la libertà d’impresa. Palermo ha bisogno di una società civile unita che difenda chi lavora e investe nel rispetto delle regole”.

– Foto ufficio stampa Confcommercio Professioni Ordinistiche Palermo –

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