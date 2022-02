PALERMO (ITALPRESS) – L’assessorato all’Istruzione e alla Formazione professionale della Regione Siciliana, diretto da Roberto Lagalla, con il supporto dell’ente di ricerca INDIRE e nell’ambito della programmazione 2014-2020 del Fondo sociale europeo, organizza l’evento “Study in Sicily. La cooperazione educativa nel Mediterraneo”, iniziativa per la promozione e l’internazionalizzazione del sistema di istruzione siciliano verso il bacino del Mediterraneo e del Medio Oriente.

L’incontro è in programma il 22 febbraio dalle ore 11,00 a Palermo nella scuola IISS Pio La Torre (Via Nina Siciliana, 22) e in collegamento dall’Istituto Comprensivo L. Sciascia di Catania. L’evento sarà trasmesso anche in diretta streaming sui canali social del Fondo sociale europeo della Regione Siciliana e di INDIRE e verrà tradotto in simultanea in lingua francese e inglese.

Obiettivo dell’iniziativa è avviare e rafforzare le opportunità di collaborazione tra la Regione Siciliana e i paesi del Mediterrano e del Medio Oriente coinvolti nella prima fase del progetto Study in Sicily: Egitto, Tunisia, Algeria, Giordania e Marocco. Inoltre, l’iniziativa mira alla creazione di una “Antenna del Mediterraneo sull’educazione” per creare ulteriori connessione tra i sistemi dei singoli Paesi e rafforzare gli scambi.

L’evento si svolgerà in due momenti: nel corso della mattinata è prevista una sessione operativa di confronto fra le diverse realtà educative dei vari paesi, con approfondimenti sulla mobilità e sulla cooperazione in ambito scolastico e accademico, con un focus anche sugli ITS e sull’alta formazione artistica e musicale (Accademie, Conservatori ecc.). Nel pomeriggio, si terrà una sessione istituzionale nella quale verranno coinvolti gli ambasciatori e i rappresentanti dei governi dei Paesi coinvolti, l’Agenzia nazionale Erasmus+ INDIRE e stakeholder istituzionali.

(ITALPRESS).

