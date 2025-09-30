La Commissione europea autorizza l’acquisizione di Versace da parte di Prada

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – La Commissione europea ha approvato, a norma del regolamento UE sulle concentrazioni, l’acquisizione del controllo esclusivo di Givi Holding S.r.l. (“Versace”) da parte di Prada S.p.A., entrambe italiane.

L’operazione riguarda principalmente la progettazione, la produzione e la distribuzione di beni di lusso. La Commissione ha concluso che l’operazione notificata non desta preoccupazioni sotto il profilo della concorrenza, date le limitate posizioni di mercato delle società derivanti dall’operazione proposta. L’operazione notificata è stata esaminata nell’ambito della procedura semplificata di riesame delle concentrazioni.

