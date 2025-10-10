Il Comandante Territoriale Nazionale dell’Esercito Gianpaolo Mirra in visita a Napoli

NAPOLI (ITALPRESS) – Il Comandante Territoriale Nazionale dell’Esercito, Generale di Corpo d’Armata Gianpaolo Mirra, si è recato in visita a Palazzo Salerno, sede del neocostituito Comando Territoriale Sud (COMTER Sud).

Dal 30 settembre, infatti, il Comando Forze Operative Sud – a seguito del processo di riorganizzazione e ammodernamento dell’Esercito – ha assunto la denominazione di Comando Territoriale Sud, con alle proprie dipendenze i Comandi Militari dell’Esercito di Abruzzo e Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, ai quali si sono aggiunti anche quelli di Umbria, Marche e Sardegna.

Il Generale di Corpo d’Armata Mirra, dopo essere stato accolto dal Comandante del COMTER Sud, Generale di Divisione Andrea Di Stasio, rivolgendosi alle donne e gli uomini del Comando ha evidenziato come “la nuova organizzazione territoriale dell’Esercito, al cui vertice c’è il Comando Territoriale Nazionale, nasce con la duplice missione di garantire l’efficacia operativa necessaria ad assicurare la sicurezza del Paese e la Difesa dei cittadini, e allo stesso tempo rafforzare la dimensione territoriale, promuovendo una sempre più stretta sinergia tra il mondo militare e quello civile, a beneficio delle comunità e delle Istituzioni”.

Successivamente, il Generale Mirra, alla presenza del Presidente del Consiglio Regionale della Campania, Gennaro Oliviero, ha presieduto all’inaugurazione dell’Info Point dell’Esercito, in Via Cesario Console, uno spazio aperto al pubblico dove i giovani, possono ricevere informazioni dettagliate in merito alle opportunità formative e professionali proposte dall’Esercito.

All’interno dell’Info Point opererà personale specializzato del COMTER Sud che fornirà informazioni nell’ambito del reclutamento, del sostegno al ricollocamento professionale dei militari congedati e della gestione documentale, e sarà a disposizione per il supporto nella compilazione delle domanda di arruolamento nell’Esercito, anche con l’ausilio di Ettore e Atena, i due assistenti virtuali con i quali è possibile dialogare sul sito Internet dell’Esercito Italiano. La giornata è proseguita con la visita al 10° Reparto Infrastrutture, dove il Comandante Territoriale Nazionale ha assistito a un briefing, tenuto dal Comandante del Reparto, Colonnello Arturo De Santis e dal suo staff, sui progetti e sui lavori in corso e futuri.

-Foto Esercito-

(ITALPRESS).